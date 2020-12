Čekal jste, že bude nová sezona náročnější?

My jsme i v přípravných zápasech prohrávali s týmy z átřídy. Už to něco naznačovalo. Ale není se čemu divit. Po oslabení, kdy odešli klíčoví hráči Lacina s Novákem a Göth se zranil, a žádné posílení jsme neudělali, se čekalo, že to bude těžké. Ty jejich góly, vlastně to bylo asi devadesát procent našich branek, nám chyběly.

Dá se říci, že jste neměli moc štěstí na los, jelikož jste v prvních čtyřech kolech hráli s trojicí, která je po podzimu na špici?

Je pravda, že nás tyto zápasy určitě i trochu srazily. Dostávali jsme výprasky a ty první čtyři kola se prostě nepovedla.

Bylo hodně znát, že váš tým je mladý?

Kluci, kteří naskočili místo těch zkušenějších, potřebují čas. Musí nabrat zkušenosti a rozdíl v té kvalitě byl vidět. Nahradit Lacinu je pro nás v tuto chvíli běh na dlouhou trať. Kluci se musí otrkat.

Nedařilo se vám herně, ale také jste si stěžoval, že některé výkony nebyly v pořádku ani co se týče nasazení.

Výkony byly špatné a zejména v těch prvních zápasech byl vidět rozdíl v kvalitě. Dostávali jsme zbytečné branky a kolikrát to nebylo tím, že by nás soupeř přehrál, ale že jsme udělali triviální chyby. A když v Nové Vsi prohráváte po dvaceti minutách o tři branky, chápu kluky, že je těžké najít nějakou motivaci. Ale je také pravda, že jsme se nesnažili hrát nikde zanďoura.

Přesto jste museli být po čtyřech neúspěších trochu rozhození.

My jsme si pak sedli a pobavili se o tom. Abychom v přeboru mohli fungovat, museli jsme přitvrdit v trénincích. Když tam není kvalita, musíme na tom být lépe alespoň po fyzické stránce.

Trochu jste se zvedli překvapivou remízou na hřišti dosud suverénní Třebíče, kde jste smazali dvoubrankovou ztrátu. Tam hráči ukázali, že potenciál mají?

On ani ten první poločas v Třebíči, který jsme prohráli 0:2, nebyl špatný. V půlce jsme si řekli, že nemáme co ztratit a podařilo se nám vyrovnat, a možná jsme mohli i vyhrát. To byl, myslím, odrazový můstek pro ty lepší výkony.

Ve zbytku neúplného podzimu jste porazili doma Speřice a zapsali ještě dvě remízy. Mohlo z toho být ještě víc bodů?

Myslím, že těch dalších šest utkání, kromě Sapeli, kde jsme propadli, jsme odehráli docela dobře. Měli jsme vyhrát v Ledči i v Šebkovicích, a proti Chotěboři jsme to ztratili gólem dvě minuty před koncem. Ale už bylo vidět, že se dokážeme s těmi týmy srovnat.

Je tedy škoda, že se ty poslední zápasy neodehrály?

Podle mě ano. Dostali jsme se ke kvalitnějším výkonům, kluci si začali věřit a na hřišti to vypadalo lépe. Čekali nás soupeři jako Okříšky nebo Přibyslav, se kterými jsme mohli něco udělat a mohlo to být lepší.

Je tedy jasné, že vás čeká na jaře boj o holý život. Máte na záchranu?

Věřím, že tam potenciál je a přes zimu se připravíme tak, abychom se o to porvali. Rozhodně se nepovažujeme se za prvního sestupujícího. A i kdyby to nevyšlo, budeme chtít se vrátit zpět do přeboru. Kluci jsou mladí a je to jen o tom, aby nabrali zkušenosti a zvedli si sebevědomí. Ale také je potřeba vychovat nějakého střelce, který by ty naše šance dokázal proměňovat.

I když jste namočení do bojů o záchranu, sázíte stále na své odchovance…

To je náš způsob práce. Naše cesta není někoho kupovat. My chceme vychovat svoje kluky, kteří tu chtějí hrát a mají ke klubu vztah. Polovině mančaftu je kolem dvaceti let a v nejbližších sezonách se nám to určitě vrátí a ty výkony budou kvalitnější.