Když v roce 1998 Fotbalovou školu Třebíč Aleš Křeček (současný trenér druholigových mužů FC Vysočina Jihlava – pozn. red.) zakládal, nepočítal s tím, že by měl mít tento klub také své zastoupení v mužské kategorii.

A vydrželo to bezmála dvacet let. „Když jsem do klubu v roce 2008 přicházel, tak se s tím, že bychom měli mít i muže, stále nepočítalo,“ vysvětloval místopředseda FŠ Třebíč Luděk Procházka.

Jak se vlastně do klubu dostal? „Dostal jsem nabídku od otce zakladatele Aleše Křečka. Měl plány se vrhnout na profesionální trenérskou dráhu u dospělých a hledal někoho, kdo by v jeho dosavadní práci pokračoval,“ sdělil.

Co se změnilo, že se v roce 2016 oddíl přihlásil do 4. třídy okresních soutěží na Třebíčsku? „V podstatě to byly dva důvody. Ten první šel zevnitř klubu s tím, jak jsme klub postupně budovali. K přípravce totiž postupně přibyli také žáci a dorostenci,“ popisoval.

Většina odchovanců pak chtěla ve Fotbalové škole pokračovat také v dospělé kategorii. „Mysleli jsme si, že se kluci po konci v dorostu, podle jejich výkonnosti, rozejdou do různých klubů v okresu. Jenže oni nám říkali, že jsou tu spokojení a nechtějí hrát jinde,“ pousmál se.

Druhý důvod se s tím prvním časově sešel. A nešlo o nic menšího než o finance. „Při žádostech o dotaci od města jsme pokaždé dostávali neúměrně menší částku než Horácký fotbalový klub. Ze strany města nám bylo vysvětleno, že nemáme kategorii dospělých, takže nejsme úplným, nebo plnohodnotným klubem, přesnou formulaci už si nevybavím. Tím pádem nemáme na vyšší dotaci nárok,“ vzpomínal.

Rozhodnutí proto bylo před pěti léty jasné. „Smyslem založení týmu mužů bylo, aby naši odchovanci, pokud neodejdou do klubů ve vyšší soutěži, měli kde hrát. Tím pádem došlo k navýšení počtu členů, ale také většímu přísunu veřejných financí do klubu,“ připomněl.

Byl to rozhodně užitečný krok. Až do loňského roku totiž v případě mužů FŠ Třebíč platilo - co rok, to postup. Ten by se v klubu s největší pravděpodobností slavil i před rokem. Po podzimu totiž tehdejší nováček suverénně vládl východní skupině krajské 1. B třídy. Kvůli covidu-19 se ovšem loňská sezona nedohrála.

Kde se může tato spanilá jízda „Fošky“ zastavit? „Žádný konkrétní cíl jsme si před těmi pěti roky nestanovili. Co si hráči vykopou, to budou hrát. Je ale pravdou, že okresní soutěže by byly určitě málo,“ uzavřel Procházka.

Článek o tom, jaké jsou další ambice Fotbalové školy, o rivalitě mezi dvěma třebíčskými kluby, ale také jejich možné spolupráci, si budete moci přečíst v příštím týdnu v obsáhlém rozhovoru s Luďkem Procházkou.