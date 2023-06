V ČEM BYL PROBLÉM?

Zdroj: Deník/Karel Líbal

„Měli jsme problémy se zraněními. Na podzim i na jaře nám třeba citelně chyběl Petr Florian, ohromně zkušený hráč. Dostali jsme se také do situace, že ze tří brankářů si jeden vyhodil rameno, druhý byl na plánované operaci a třetí směnoval v Dukovanech a nemohl přijet. Takže nám dvakrát do branky musel nastoupit hráč z pole. Potýkáme se i s nefotbalovými překážkami. Například cestování hráčů na vysokou školu mimo Třebíč. S tím souvisí neúčast hráčů v tréninkovém procesu. V pátek je sice účast na tréninku výborná, ale v týdnu to je špatné.“