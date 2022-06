Než si diváci stačili ponořit do sledování zápasu, padla první branka. Ve 2. minutě se dostal k míči po centru Průcha a krásnou trefou k tyči otevřel skóre zápasu – 1:0. Hosty však rychlé inkasování nedeprimovalo a často se dostávali před svatyni Pokorného. Chyběla jim však lepší finální fáze.

Naopak na druhé straně se ke střele dostal znovu Průcha, ale Sáblík zasáhl u tyče včas.

OBRAZEM: Oslavy sta let fotbalu v Humpolci ozářil rovněž slavný Antonín Panenka

Po změně stran byla rezerva Vrchoviny aktivnější a po hodině se dočkala zaslouženého vyrovnání. To zpětnou přihrávku uklidil do sítě pohotově z voleje Slavíček. Hosté dostali zanedlouho míč do sítě podruhé, ale gól trio sudích kvůli ofsajdu neuznalo.

Klíčové momenty tak přišly po 75. minutě, když mužstvo Sapeli dostalo dva dárky. Nejdříve penaltu za smolnou ruku proměnil přesnou střelou k pravé tyči Poul a o tři minuty později pak střílený trestný kop Bambuly překvapivě skončil až v brance – 3:1. „Soupeř byl dnes lepší než my, ale za stavu 1:1 se dopustil dvou hrubých chyb, a to bylo rozhodující,“ uznal polenský kouč Jiří Babínek.

Závěrečný nápor hostí přinesl jen snížení. Pokorný vychytal tutovku Šmídy, ale Jícha se z dorážky nemýlil. Více však už tým trenéra Petra Folprechta nestihl. „Zápas jsme si ztratili vlastní vinou. Místo abychom po vyrovnání zápas rozhodli, tak jsme si nechali dát dva hloupé góly. Zkušený tým domácích si to pak už pohlídal,“ uvedl Follprecht a dodal: „Mysleli jsme si, že po deseti vstřelených gólech doma to půjde samo. Chyběla nám hladovost.“

OBRAZEM: Takto slaví mistři! Fotbalisté Křižanova se vrací do krajských soutěží

Radost tak propukla v domácím táboru. „Potvrdili jsme čtvrté místo v tabulce, je to nádhera. Vyhráli jsme poslední zápas doma a celkově jsme se sezonou spokojeni,“ dodal Babínek.

Oba nedělní protivníci se v závěru sezony utkají s Novou Vsí. Sapeli ve středu od 17.30 v Bohdalově ve finále letošního ročníku Krajského poháru Vysočiny.

Juniorka Nového Města na Moravě pak v očekávaném derby vyzve svého velkého rivala v sobotu od 16.30 v domácím prostředí.