Třebíčští fotbalisté proměnili finálový souboj ve vlastní exhibici. Soupeř z Tisu sice nastoupil oslaben o několik hráčů základní sestavy, přesto se tak vysoký rozdíl ve skóre nedal očekávat. „Výsledek hovoří za vše, nicméně my jsme hráli to, co jsme chtěli,“ komentoval průběh zápasu Rostislav Helštýn. „Kluci byli disciplinovaní, drželi se toho, co jsme si řekli před zápasem. Takže z naší strany to byl výborně odpracovaný zápas.“