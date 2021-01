Hráči dlouholetého účastníka nejvyšší krajské fotbalové soutěže na Vysočině dobře vědí, jak se mají v současné, pro sport nepříznivé situaci, udržovat. „Domluvili jsme se s chlapci tak, že to nechávám na nich. Přesto jsem jim poslal jakýsi mustr pěti či šesti tréninků, který mohou používat,“ vysvětloval trenér Okříšek Vladimír Hekerle.

Ihned také sdělil důvod, proč svým svěřencům důvěřuje. „Myslím si, že v téhle soutěži je to jen a jen na hráčích, aby se udržovali. Aby až se možnost sportování znovu spustí, je to tolik nebolelo,“ poznamenal.

A co fotbalisté Okříšek ve zmíněném tréninkovém mustru naleznou? „Mají tam samozřejmě hlavně kondici, intervalové běhy i úseky. Vyloženě na nich jsem nechal posilovací cviky se svým tělem, ale i protahování, které mohou udělat doma. Nic světoborného však asi vymyslet nejde. V podstatě jen to, co stejně všichni děláme v klubech,“ popsal.

Za normálních okolností by byl celek z Třebíčska už celý týden ve společném zápřahu. „Podle plánu jsme měli začínat v úterý dvanáctého ledna. Tréninkový plán, který jsem klukům posílal, je na čtrnáct dní. Poté uvidíme, jaká bude situace,“ naznačil.

Čtyři soupeře mají jako přípravu před jarní částí domluvené v Okříškách. Od šestého února by se postupně měli utkat s divizními celky Staré Říše a Polné, Měřínem a opět divizním Žďárem. „Stále jsem optimistou a věřím, že na začátku února už budeme moci hrát. V této době se ale dá jen sotva něco naplánovat, protože se situace mění týden co týden,“ uznal Hekerle.