V sobotním odpoledni ale bylo všechno jinak, nováček vyloupil půdu SK Huhtamaki po těsném vítězství 1:0. „Klíčové pro úspěch bylo dodržení taktiky. To znamenalo vycházet ze zajištěné obrany a hlavně nepustit Okříšky do vedení,“ popisoval kouč Rapotic Tomáš Brabenec.

Stal se ale pravý opak. Navíc vedoucí branka Tesaře nemusela být v první půli jedinou. „Domácí hrozili jen za standardek. Za to my mohli zvýšit, jenže Kučera ani Šmarda v sólových nájezdech neuspěli,“ postýskl si.

Fotbalisté Tatranu způsobili senzaci. Podali jsme skvělý výkon, lebedí si Votava

Po změně stran si nováček své vedení zkušeně pohlídal. A to přitom hrál posledních dvacet minut jen o deseti. „Vyloučení Adamenka bylo podle mého přísné. Tím mám na mysli druhou žlutou za zakopnutí balonu. Kdyby letěl někam na tribunu, tak neřeknu, ale tohle bylo opravdu přísné,“ komentoval.

Díky zisku tří bodů sice Rapotice zůstávají dvanácté, ale přiblížily se týmům před sebou. „Výhra by nám měla hodně pomoci. jeli jsme sem pro bod, nakonec máme tři. Nevím, čím to je, že se nám více daří venku, asi na sobě hráči necítí takovou tíhu,“ spekuloval Brabenec.

O možná ještě větší překvapení se nedělním dopoledni postarali předposlední Dukovany. Ze Stáje, domovského stánku čtvrtého Sapeli Polná, se totiž vraceli s výhrou 2:0.

OKRESNÍ FOTBAL: Na Pelhřimovsku je čelo tabulky přeboru neuvěřitelně vyrovnané

Oba góly padly až v závěrečné desetiminutovce. „Zkraje zápasu byli domácí lepší, ale postupem času se hra vyrovnala. Čekalo se na to, kdo udělá chybu. My jsme se pak pár minut před koncem po standardce z odraženého balonu dostali do vedení a pak už výhru ukopali,“ popisoval kouč Dukovan Josef Černý.

Jeho tým tak po druhé výhře za sebou prožívá skvostný úvod jara. „Proti Sapeli bych bral i bod, ale v naší situaci už jdeme do každého zápasu s cílem vyhrát. Nově nastolený režim v týmu, který je vidět na lepší docházce, se pozitivně projevuje,“ dodal Černý.