Deník oslovil tři z nich, kteří působí v elitní krajské soutěži na Vysočině a zeptal se jich na názor, kdo by byl z dvojice Poborský – Fousek vhodnějším adeptem na předsedu.

I když ne všichni mají v tomto směru vyhraněný názor. „Informace a novinky, které se k volbě nového předsedy FAČR objevují, samozřejmě sleduji. Abych však řekl pravdu, tak z těch dvou kandidátů je mi v podstatě jedno, kdo funkci předsedy bude vykonávat,“ pousmál se kouč Náměšti-Vícenic Petr Kylíšek mladší.

A svá slova ihned vysvětlil. „Rozhodně to totiž nebude horší, než to bylo dosud. Oba kandidáty vnímám jednoznačně pozitivně. Oba jsou kvalitní, myslím si, že by se současný stav měl rozhodně zlepšit. Nemohu proto říci, že bych zvolení přál více Fouskovi či Poborskému.“

Jasno nemá, byť z poněkud odlišných důvodů, také lodivod HFK Třebíč. „Neskrývám, že mě volby nového vedení FAČR poněkud míjí,“ začal svůj komentář Radek Durda.

Ten nastoupil na lavičku HFK teprve na začátku letošního roku, proto má prý jiné starosti. „Řeším nyní okolo fotbalu úplně jiné věci. Zaznamenal jsem, že z kandidatury na předsedu odstoupil Vladimír Šmicer. To, zda zvítězí Poborský či Fousek, mě opravdu nechává chladným,“ doplnil.

Naproti tomu trenér Šebkovic sleduje aktuální dění poměrně intenzivně. „Především v rámci třebíčského okresu. Je potřeba, aby už konečně došlo k nějaké nápravě, aby byl fotbal průhlednější. Přeji tomu, kdo vyhraje, aby byl úspěšný. Fotbal byl poškozený, moc to potřebuje,“ zdůraznil Lubomír Venhoda

Nakonec ale svoji mírnou preferenci prozradil. „Pana Fouska znám, prezentoval se tady, navíc už před časem kandidoval. Když vidím, s kým se schází Karel Poborský a kdo jej podporuje, asi bych dal hlas Fouskovi. Ne pokaždé platí, že kdo je dobrým fotbalistou, musí být rovněž úspěšným manažerem,“ dodal Venhoda.