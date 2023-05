V sobotu se v jeho rámci představí všechny tři celky, které bojují o záchranu. Poslední Náměšť nad Oslavou bude ještě chtít přiživit doutnající plamínek v domácím souboji proti rezervě Nového Města na Moravě.

Naproti tomu jistotu setrvání mezi krajskou elitou si mohou zajistit Rapotice. Za splnění dvou předpokladů. Předposlední Dukovany nesmí zvítězit v Žirovnici. To je varianta, jejíž naplnění je podle papírových předpokladů vysoce pravděpodobné.

Náročnější úkol ale čeká na Rapotice. Ty by totiž musely, jako první mužstvo na jaře, zdolat již jistého vítěze z Pelhřimova, navíc na jeho vlastní půdě. „Dobře víme, že jsme outsiderem zápasu, ale na druhou stranu nemáme co ztratit. Venku se nám docela daří, třeba překvapíme,“ usmál se lodivod Rapotic Tomáš Brabenec.

Prokletí domácí půdy prolomeno. Derby opanovali fotbalisté juniorky Vrchoviny

Tahákem nedělního programu bude derby polenského Slavoje s jeho jmenovcem, týmem Sapeli. „Rozhodne chceme Sapeli vrátit podzimní porážku. Navíc bychom rádi napravili poslední dva ne úplně podařené duely,“ nastínil kormidelník Slavoje Lukáš Adamec.

Na mysli měl domácí remízu 2:2 s Chotěboří a týden starou prohru 1:2 v Okříškách. „Chotěboř hrála velice dobře, v Okříškách zase vyrovnaný zápas rozhodly dvě naše hrubé individuální chyby,“ postýskl si.

Pokud ale hráči Slavoje chtějí splnit cíl, vytčený před startem jarní části, tedy druhé místo za Pelhřimovem, neměli by už příliš ztrácet. „Pokud chceme skončit druzí, musíme v neděli vyhrát. Klíčové bude se vyvarovat těch chyb, které nás minule stály body,“ zdůraznil.

Derby však slibuje pořádnou bitvu. „Víme, že nás nečeká nic lehkého. Pro Sapeli jde určitě o nejdůležitější zápas jara, dobře se na nás nachystají,“ uvědomoval si Adamec.

Napínavý duel. První finalistou krajského poháru se stali fotbalisté Nové Vsi

Na druhý Slavoj ztrácí páté Sapeli pouhé tři body. Mezi oběma rivaly se ještě nachází celky Kamenice nad Lipou a Chotěboře. „Naším cílem bylo umístění do třetího místa, takže jsme stále ještě ve hře. Po Slavoji nás čeká Kamenice a Nová Ves, pokud ty zápasy zvládneme, mělo by to klapnout,“ sdělil trenér Sapeli Ondřej Košík.

Také proto budou hrát jeho ovečky naplno a na výhru. „To musíme ve všech třech duelech, jinak skončíme někde ve středu tabulky,“ potvrdil.

Oproti předcházejícím duelům by už sestava Sapeli měla být takřka kompletní. „Na jaře jsme zatím byli hodně rozházení. Nyní už ale není nikdo zraněný a dorazit by snad měli také všichni kluci, kteří z Prahy dojíždí pouze na zápasy. Snad tedy budeme konečně kompletní,“ doufal.

Od soupeře očekává patřičné nasazení. „Polná bude dobře kondičně i takticky připravená. Na větším hřišti musíme hrát dobře v bloku a nevytvářet pro soupeře volná místa,“ řekl Košík.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 24. KOLO

SOBOTA: Pelhřimov – Rapotice, Žirovnice – Dukovany, Okříšky – Kamenice nad Lipou, Náměšť n. O.-Vícenice – Nové Město B (vše 16.30).

NEDĚLE: Velké Meziříčí B – Ledeč nad Sázavou (14.00), Nová Ves – Chotěboř, Slavoj Polná – Sapeli Polná (oba 16.30).