V desátém kole krajského přeboru, na nějakou dobu posledním, to vypadalo, že juniorka třetiligového týmu si připíše do tabulky tři body. Po dvou trefách Pavla Partla vedla 2:0 a přes šance celku z Třebíčska se zdálo, že vedení udrží.

Jenže blížila se právě 70. minuta… „Domácí mají mladý tým, který je velmi silný na míči. My jsme ale byli ve druhém poločase možná i lepší a paradoxně nás druhý gól vyburcoval. Potom přišla naše silná pětiminutovka a vyrovnali jsme po střele Rampíra a hlavičce Maška na 2:2,“ uvedl trenér Hekerle.

A po Partlově vyloučení hosté sahali i po výhře. „Remíza je asi spravedlivá, ale na hráčích je velmi cenné, že bojují do poslední minuty. Potom přijde i odměna,“ ví Hekerle a dodává: „Nechtějí zbytečně ztrácet body, to je do budoucna dobrá deviza.“

Okříšky v posledních dvaceti minutách skórovaly alespoň jednou v polovině případů a pokaždé to vedlo k zisku alespoň bodu. „Bohužel čtyřikrát to byla jen remíza, po bodu to naskakuje pomalu,“ posteskne si Hekerle.

Některé remízy ale bere. „V závěru jsme to honili teď ve Velkém Meziříčí nebo doma s Chotěboří. Řekl bych ale, že byly spravedlivé. To v Třebíči jsme měli vyhrát,“ jmenuje Hekerle.

Na kontě tak mají Okříšky dvě výhry. V Ledči nad Sázavou vstřelil vítězný gól v 73. minutě Dočkal, v nastaveném čase pak jistil výhru v Šebkovicích Bastl.

Dokážou Okříšky v této sérii pokračovat? A budou k tomu mít v současné době příležitost? To ukáže čas.

Závěry Okříšek

HFK Třebíč – Okříšky 1:1 (1. kolo): Na konečných 1:1 vyrovnal v 77. minutě Zeman.

Ledeč n. S. – Okříšky 1:2 (3. kolo): Vítěznou branku vstřelil v 73. minutě Dočkal.

Šebkovice – Okříšky 0:2 (5. kolo): V 90. minutě jistil výhru Bastl.

Okříšky – Chotěboř 3:3 (6. kolo): Hosté vedli 3:1, v 78. minutě snížil Bence, v nastavení vyrovnal Němec.

Velké Meziříčí B – Okříšky (10. kolo): Třetiligová juniorka vedla 2:0, o výhru přišla po trefách Rampíra (73. minuta) a Maška (78. minuta).