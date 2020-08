Všechny tři mače začínají v pět odpoledne a servírovat se bude i jedno okresní derby. „Átřídní“ Moravec vyzve o soutěž výš hrající Novou Ves. „Popravdě přiznám, že jsem si přál hrát raději v Bohdalově. Ne kvůli tomu, že působí v bétřídě, ale proto, že je tam kvalitní a především větší hřiště než v Moravci,“ uvedl kouč papírového favorita Václav Pohanka.

CONSTRUCT krajský pohár

NEDĚLE: Želetava – Kamenice n. L., Moravec – Nová Ves, Světlá n. S. – Sapeli Polná (vše 17.00), Rapotice – Kouty 4:2 (předehráno).

Právě z toho chtějí domácí těžit. „Naše menší hřiště by pro nás mohlo být výhodou,“ přál by si kouč Moravce Martin Černý. „Chceme si to užít a favorita překvapit.,“ doplňuje.

Zajímavá bude určitě i konfrontace Želetavy s Kamenicí nad Lipou. Střetnou se týmy z různých skupin 1. A třídy. Náboj bude mít určitě i duel ve Světlé nad Sázavou, kam zavítá celek Sapeli Polná. Oba soupeři se dobře znají z minulých sezon.