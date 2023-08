Tým naopak posílil. „Přišli tři noví hráči, takže s kádrem jsme na tom určitě o mnoho lépe než na jaře v přeboru. Navíc jsme o soutěž níž, takže nepředpokládám, že bychom mohli mít nějaké zásadní problémy,“ dodává Jabůrek.

Na novou sezonu se tým připravuje již čtyři týdny, pravidelně hraje také zápasy. „Hráli jsme s Tišnovem, což je účastník brněnské 1. A třídy, 0:0. Potom jsme v kombinované sestavě s dorostenci po prostřídání prohráli v Rudíkově 3:4,“ prozrazuje výsledky Jabůrek.

Trenér Michal si výhry Vrchoviny v Kuřimi cení. Tento týden ještě očekává posilu

Potom ale přišlo první soutěžní utkání, duel krajského poháru v Myslibořicích. A přestože tým vedl v průběhu prvního poločasu 3:2, nakonec letěl do světa výsledek 3:10. „My jsme v Myslibořicích hráli čistě s loňským mladším dorostem. Ze současného dvacetičlenného kádru mužů tam nenastoupil ani jeden,“ vysvětluje Jabůrek, který je také vedoucím týmu mužů a koučem právě dorostu. „A to ještě těm dorostencům chyběl gólman a nejlepší střelec. Kdybychom měli v sestavě dva chlapy a gólmana, tak jsme vyhráli. Rád bych ale zdůraznil, že jsme nechtěli pohár nijak znehodnotit. My jsme se hlásili do poháru s tím, že máme přípravu naplánovanou a chceme hrát jako bývalý přeborový tým až týden před soutěžemi. Jenže oni nás nasadili hned do prvního kola… Proto jsme tam poslali dorost.“

Čtvrtým přípravným utkáním byl o posledním víkendu souboj s Ivančicemi. „To byla pro nás zajímavá konfrontace, oni stejně jako my sestoupili na jižní Moravě z přeboru,“ pokračuje Jabůrek.

MOL Cup: Na Vysočinu se těší Havlíčkův Brod, duel se Zbrojovkou uvidí Ždírec

Duel skončil nerozhodně 2:2. „Soupeř měl lepší nástup do utkání, zhruba do půlhodiny vedl 2:0. My jsme v závěru poločasu snížili. Ve druhé půli jsme již byli o dost lepší, měli jsme snad pět obrovských šancí, než se nám podařilo konečně vyrovnat. Potom už se hrálo nahoru dolů, ale skóre se nezměnilo.“

O nadcházejícím víkendu sehraje FC Náměšť nad Oslavou-Vícenice generálku s FK Zbraslav, účastníkem jihomoravské 1. B třídy. A v sobotu dvanáctého srpna vstoupí v Želetavě do nového ročníku 1. A třídy.

S jakými ambicemi? O okamžitém návratu do krajského přeboru se v Náměšti nemluví. „Naším cílem je zapracovat mladé hráče. Stabilizovat tým a hrát v klidu ve středu tabulky. Například s Ivančicemi nám hráli tři kluci ročníku 2007, takže na úvahy o návratu do přeboru máme ještě pár let čas,“ má jasno Jan Jabůrek.