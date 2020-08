Úvod utkání připomínal loňskou šachovou partii. Ve velkém teple se na hřišti odehrávalo velké množství soubojů, fotbalovost chyběla. Dominovala snaha neudělat chybu. Tu první vážnější udělal ve 37. minutě pokaženou přihrávkou třebíčský obránce Hrbáček. Dlouhý centr si skvěle zpracoval V. Bence, dobře i zakončil, ale v cestě za gólovou radostí stála tyč.

Těsně před koncem první půle měl ještě větší šanci Široký. Mohl volit přihrávku na volného spoluhráče, mohl udělat kličku gólmanovi Dubovi. Šance se ale zalekl a trefil jen třebíčského brankáře. Duba ale dobře zmenšil úhel. „Kdyby jsme po první půli prohrávali 3:0, tak se nemohl nikdo divit. Než jsme dali na 1:0, tak jsme mohli prohrávat 5:0 a nikdo by se nemohl divit,“ přiznal trenér HFK Petr Kylíšek starší.

Úvodní minuty po změně stran jasně patřily Okříškám, jenže střelecká nemohoucnost byla až alarmující. „Tři body jsme si zazdili sami. Můžete mít čtyři šance a dát jeden gól, ale my jsme jich měli asi sedm. Proměňování šancí bylo slabinou,“ povzdechl si kouč Vladimír Hekerle.

HFK přežil klinickou smrt a jak to tak bývá, záhy udeřil. Na pravé straně se uvolnil Ošmera, odcentroval takřka od brankové čáry a jeho bochánek bez problémů sklepl do branky Válek. „Za stavu 1:0 jsme měli dva tři náznaky, ale kdybychom dali gól, bylo by to pro soupeře kruté,“ pokračoval v kritice Kylíšek.

Hosté nesložili zbraně, naopak domácí kupili další chyby. „Při vyrovnávacím gólu to vypadalo, jako by tam stoper vůbec nebyl,“ rozčiloval se Kylíšek a dodal. „Čeká nás ještě hodně práce. My jsme bod získali, soupeř je ztratil.“

To Hekerle byl s výkonem týmu spokojený. „Mančaftu můžu jen poděkovat, přijeli jsme na hřiště silného týmu. Odehráli jsme solidní partii a na tom se dá stavět. Dařily se nám rychlé akce a vedlo se nám i v tlaku za vyrovnávacím gólem.“