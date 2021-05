Ten byl samozřejmě rád, že se na jaře nebude muset nervovat se záchranářskými boji ve druhé nejvyšší krajské soutěži. „Alespoň mohu říci, že to pro nás dopadlo pozitivně, v 1. A třídě jsme se zachránili, byť bychom raději hráli,“ usmíval se Kincl.

Se svými svěřenci se kouč celku z Třebíčska připravuje už čtvrtý týden. „Jakmile se ukončil nouzový stav, hned jsme začali. Jediné smutné na tom je, že budeme trénovat jako pominutí, ale hráčům bude chybět ten pomyslný vrchol. Aspoň přátelské zápasy by to chtělo. Sice se předtím dlouho netrénovalo, jenže po čase bude i to nudné,“ předpovídal.

Na svých ovečkách ovšem dobře pozoruje chuť do fotbalu. „Z hráčů je cítit pořádný hlad po fotbale. Především, co se týká kluků áčka, u nich je to hodně znát,“ pochvaloval si.

A dále trenér Jemnicka dodal. „S docházkou není sebemenší problém, ale jak jsem už říkal, chtělo by to už také hrát, aby to bylo kompletně se vším, co fotbal dělá fotbalem,“ neopomněl připomenout.

S tréninky ovšem na jihovýchodní výspě našeho kraje zase až tolik nepospíchají. „Zatím jedeme dvakrát týdně, nikam se nehrneme. Nemá cenu pospíchat, spíše jde o pozvolné krůčky, skoro se dá říci, že se znovu učíme hrát fotbal,“ usmál se.

Navíc jde také o kondici. „Kluci nevypadají zle, ale více by ukázaly až samotné zápasy,“ dodal Kincl.