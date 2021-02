Budišov dvanáct bodů, Rapotice sedm a Jemnicko dokonce jen pouhých šest. Tak jsou zmíněné kluby z Třebíčska srovnané v podzimní tabulce východní skupiny 1. A třídy od desátého do dvanáctého místa. Duo Radešínské Svratky s Moravcem, které tabulku uzavírá, má jen jediný bod, resp. dva. Tyto kluby ovšem mají vzájemný zápas k dobru.

Překvapením jsou nemastné výsledky především u hráčů Budišova a Jemnicka, kteří se mohli loni na jaře, pokud by se hrálo, prát o postup do krajského přeboru.

Trenér Jemnicka ovšem věří, že jaro bude v podání jeho oveček naprosto odlišné. „Mančaftu stále věřím. Možná to na jaře, i vzhledem k tomu, kolik kol se odehraje, bude trošku hektické, ale věřím, že to zvládneme,“ sdělil Zbyněk Kincl.

Jeho svěřenci potřebují vylepšit především útočnou fázi. „Na podzim nás srážela střelecká nemohoucnost. Jinak si myslím, že síla mužstva je solidní. Do útoku se teď z Rakouska vrací Franta Kříž, který by se měl o střílení branek postarat,“ vyslovil své přání kouč Jemnicka.

Naproti tomu postavení Rapotic se v tabulce za uplynulý rok nezměnilo. Stejně jako loni, byť s více body při kompletním dohrání podzimu, jim i tentokrát patří jedenáctá příčka. „Podzim nám příliš nevyšel, to je pravda. 1. A třídu ovšem chceme udržet, uděláme pro to maximum,“ vysvětloval asistent trenéra a současně také vedoucí mužstva Rapotic Karel Kovařík.

Na rozdíl od uplynulých let ovšem pohyb v kádru úplně ustal. „Ani jsme nikoho nesháněli. Věříme stávajícímu mančaftu, který by měl mít na to, druhou nejvyšší krajskou soutěž udržet. Po dlouhodobém zranění by už navíc mohl být k dispozici obránce Zdeněk Mucha,“ potěšilo jej.

Celek Budišova, podobně jako Jemnicko, si od minulé sezony značně pohoršil. Na desáté příčce ovšem má od posledních dvou klubů v tabulce přece jen větší odstup.

Jeho trenér Karel Kolesa zná hlavní příčinu. „Můj příchod k týmu se upekl až těsně před začátkem sezony. O jednotlivých hráčích jsem toho tudíž moc nevěděl,“ popisoval zkušený kouč.

Na tuto skutečnost se ovšem trenér s bohatými zkušenostmi z vyšších soutěží nechtěl vymlouvat. „Je sice pravdou, že podzim byl pro nás spíše takový seznamovací, ale naše výsledky měly být i tak mnohem lepší. S každým týmem, který vedu, chci hrát o nejvyšší příčky. Na jaře se proto určitě musíme zlepšit,“ neskrýval Kolesa.