Pokles formy byl znát už ve druhé půli s Bedřichovem, kdy HFK ztratil dvoubrankové vedení. „To byla zbytečná ztráta,“ připouští trenér Petr Kylíšek starší.

Pak už přišla série tří porážek. „Je pravda, že jsme se potkali s těžkými soupeři, ale výsledek je pro nás katastrofa,“ ví Kylíšek.

Podle jeho mínění však ke každé porážce došlo jiným způsobem. V ostře sledovaném derby v Náměšti, kdy se drtivá většina hráčů znala a řada z nich prošla týmem soupeře, se zrodila vysoká porážka 4:0. „Herně to nebylo zase až tak špatné, ale zklamali jsme ve finální fázi a v defenzivě,“ tvrdí Kylíšek.

Toho mrzí dvě porážky v domácím prostředí s Pelhřimovem a Speřicemi. „Uhráli jsme remízu v první půli, ale potom jsme začali po změně stran odpadat fyzicky. Proti Pelhřimovu jsme dokonce vedli, ale jen pár minut. Soupeř rozhodl v závěru,“ popisuje zkušený kouč porážku.

Proti Speřicím jeho tým dokázal dvakrát zlikvidovat jednobrankové manko, ale na třetí zásah už odpovědět nedokázal. „Selhali jsme v klíčových momentech. Pět minut po pauze za stavu 2:2 máme aut u soupeřovy branky. My ho zahrajeme k vlastní bráně, přijdeme o míč a po brejku a opakovaném rohu inkasujeme. Nepokryli jsme vysokého Fukana,“ lituje Kylíšek a dodává: „Potom jsme inkasovali ještě jednou, sami byli v křeči a měli jen jednu šanci. Musím ale uznat, že Speřice byly jednoznačně nejlepším týme, se kterým jsme se na podzim potkali.“

I pokud by se o víkendu ještě hrálo, tak velké změny Kylíšek plánovat nemůže. „Jsme zdravotně dost rozbití. To se projevilo právě i ve dvou zmiňovaných zápasech proti týmům z Pelhřimovska. Teď to ale asi bude jedno, předpokádám, že se soutěže minimálně pozastaví,“ soudí Kylíšek.

Defenziva HFK

ŽIROVNICE – HFK 5:6

Střelecké dostihy vyhrála Třebíč, v zápase chybujících defenziv rozhodla v závěru.

NÁMĚŠŤ – HFK 4:0

Derby rozhodla hezká akce Durajky z kraje druhé půle. Hosté potom otevřeli hru a ještě dvakrát inkasovali

HFK – PELHŘIMOV 1:3

Proti favoritovi HFK vedl jen pár minut. Lídr tabulky překlopil skóre na svou stranu až v závěru.

HFK – SPEŘICE 2:4