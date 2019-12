S osmi získanými body nepropadají panice a svým soupeřům ústy trenéra Lubomíra Venhody vzkazují: „Jako nováček jsme v naprosté většině zápasů nepropadli, na jaře se ještě o záchranu popereme.“

Před začátkem sezony jste hovořil o tom, že si plně uvědomujete skok mezi I. A třídou a krajským přeborem, zejména ve fotbalovosti. Co vám první půlrok napověděl?

Dá se říct, že v podstatě to, co jsme čekali. Ukázalo se, že mezi těmito soutěžemi je rozdíl. My jsme na to byli připravení, věděli jsme, do čeho jdeme. Fotbal v přeboru je prostě dál, nevyužité šance mrzí podstatně více a naopak udělané chyby se více trestají.

Nějaké další signály? Myslím ty směrem k vašemu týmu…

Příznivé zjištění je, že jsme herně nepropadali. To je dobrá zpráva. Můžeme se měřit s většinou mužstev, ale musíme využívat šance. Oťukali jsme se, soutěž si vyzkoušeli a poslední čtyři kola naznačila náš potenciál. Dokázali jsme otočit zápas ve Stáji a vyhrát nad třetí Třebíčí. To nám hodně dalo.

Jaká je nálada momentálně v klubu?

V managmentu klubu, mezi hráči i fanoušky není apatie ani frustrace, přestože jsme poslední. Přiznejme si, osm bodů je po podzimu málo, ale určitě s tím půjde na jaře něco udělat.

Můžete se odrazit od defenzivy. Více branek než vy inkasovala třeba třetí Třebíč nebo čtvrtá Nová Ves. To není špatné zjištění, že?

To je naše deviza. Jsme tým, který tolik neinkasuje. To se nám přeneslo z I. A třídy. Jenže naopak v ofenzivě nás hodně tlačí pata. Vstřelili jsme jen deset gólů, to je hodně málo. Nemáme střelce, který bude dávat patnáct gólů za sezonu, musíme to nahradit jinde. Bohužel v záloze máme hodně mladých hráčů, kteří se fotbalu v krajském přeboru učí. To silně kontrastuje se zadními řadami, David a Zbyněk Karáskové nebo Karel Busta už tuhle soutěž znají a jsou dostatečně zkušení.

Čím to, že góly chybí. Kde právě chybí ty zkušenosti?

V určitých chvílích postrádám větší odvahu. Zakončení musí být více suverénní. Třeba to se ukázalo hned v našem prvním zápase v Pelhřimově. Potkaly se proti sobě vesnice, která má pět set obyvatel a velké město s ambicemi na divizi. My jsme tam jeli s pokorou. Ano, domácí byli v zápase lepší, ale i my jsme měli dvě šance, kterými jsme mohli zápas aspoň zdramatizovat. Získali jsme pocit, že by to mohlo jít, jenže dlouhá doba bez gólu nás srážela (Šebkovice poprvé skórovaly až v 5. kole v Chotěboři – pozn. autora). Potom jsme byli dlouho bez získaného bodu. Některé zápasy jsme odehráli špatně, ale většinu z nich ne. Bohužel se nám zranili brzy zkušení hráči jako Zdeněk Přibil a Zdeněk Roupec. To se také projevilo.

V minulé sezoně se zdálo, že vůdcem v ofenzivě by se mohl stát Tomáš Kotačka. Naplnil předpoklady?

Tomáš je produkt šebkovického fotbalu. Je hodně poctivý a dobré fotbalové myšlení, ale i na něm se ta nezkušenost projevila. Až v zápasech proti Sapeli Polná a Třebíči naplno ukázal své přednosti.

Oba zápasy jste vyhráli, takže dokáže být rozdílovým hráčem?

Určitě, když bude dál takhle pokračovat. Vedle něj hraje ještě Standa Renát, který přišel z B týmu Třebíče. Ten má také otevřené možnosti. Potenciál a dobré vyhlídky jsou. Uvidíme, jak to bude na jaře.

SOKOL ŠEBKOVICE



Pořadí: 14. místo



Bilance: 2 – 2 – 9



Skóre: 10:25



Střelci: 3 – T. Kotačka, Prokeš, 1 – Přibil, Renát, Novotný, Roupec.



Čistá konta: 1 – Klubal

Uvažujete o případných posilách?

Kádr rozhodně široký není a my posílit chceme. O tom se ale baví všichni. Vytipované hráče máme, ale co se povede, to je loterie. Rádi bychom ale přivedli někoho do zálohy a do útoku.

Máte již narýsovanou zimní přípravu? Ve vašem případě bude zřejmě hodně důležitá…?

Zahájíme ji 29. ledna, ale nespíme rozhodně ani teď. Řada kluků hraje florbal, máme i v Šebkovicích hokejový tým. Máme představu, že od začátku února sehrajeme pět přípravných utkání. Domluvení jsme s Jevišovicemi, Třeští, Jemnickem nebo týmem Dukovan.

To jsou soupeři z nižších soutěží. Vybral jste tuto skladbu záměrně právě kvůli nácviku ofenzivy?

Ano, chceme probudit ofenzivu, to je naše bolest. Jsou to ale kvalitní soupeři, kteří nás hodně prověří.

Co byste na závěr vzkázal vašim konkurentům a kde je hlavně hledat?

Určitě jsou to soupeři v tabulce nad námi: Okříšky, Přibyslav, Sapeli, Bedřichov… Máme tu výhodu, že snad až na Bedřichov hrajeme se všemi na jaře doma.