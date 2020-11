Včetně kontumovaného zápasu s Šebkovicemi máte osmnáct bodů. Je to v pořádku, nebo je to málo?

Samozřejmě každý chce získat co nejvíce bodů. Když půjdeme zápas od zápasu, tak se najdou případy, kdy šlo vytěžit více. Pelhřimov nás sice jasně přehrával, ale vítězný gól dal v závěru z brejku. Odehráli jsme šílený zápas s Žirovnicí, herně to nebylo zlé, ale rozhodla první branka a nakonec z toho byl debakl 5:0. Řeknu to asi takhle. My jsme chtěli být do šestého místa, takže s tím jsme spokojení. Bodů na našem kontě ale mělo být více.

K polovině soutěže zbývá odehrát tři kola, to by vás mohlo dostat v poločase na metu nějakých dvaceti dvaadvaceti bodů. Souhlasíte?

Nemůžeme počítat s body, které ještě nemáme. My jsme ale měli zkraje podzimu poměrně těžký los. Neříkám, že nás v jeho druhé polovině čekali lehčí soupeři, ale podle mého názoru jsou hratelnější. Takže snad nějaké body přibydou.

V tabulce nemáte ani jednu remízu. Svědčí to o nevyrovnanosti vašich výkonů? Představoval jste si konzistentnější formu?

My jsme paradoxně začali sbírat body venku. Doma jsme první tři utkání prohráli, potom se to zlepšilo. To ale souviselo se sílou soupeřů. My jsme třeba měli v zápasech dobré pasáže, ale doplatili jsme na nějakou slabší zhruba dvacetiminutovou pasáž. Ano, naše výkony někdy byly ve vlnách.

Čím si to vysvětlujete?

Říká se, že často rozhoduje první branka. U nás to platilo stoprocentně. Jakmile jsme jako první inkasovali, tak s námi bylo zle. Nedokázali jsme za celý podzim otočit ani jeden špatně se vyvíjející zápas, vždycky přišla porážka. Naopak, pokud jsme jako první skórovali, tak tým dostal sebevědomí a na výsledku se to projevilo.

Přitom máte v týmu zkušené harcovníky, kteří hráli vyšší soutěže a prošli v mládí jihlavskými ligovými týmy?

To je právě ten problém. Obdržený gól nás psychicky sráží. Musíme na tom zapracovat, aby to nebylo i na jaře pravidlem. Naši klíčoví hráči jsou tahouni, když se vede. Když se nedaří, tak se to táhne s celým týmem.

Do party těch zkušených vám přibyl útočník Radek Durda. Splnil vaše očekávání?

Radka znám spousty let, už od žáků. Věděl jsem, co od něj můžu čekat. Už sice není tak rychlý, ale má dostatek zkušeností. A střelec to byl vždycky, sedmi góly to potvrdil. V Třebíči už necítil perspektivu, mají to tam postavené jinak. Radkovi se musí dát role, pak to funguje. Ta čísla hovoří jasně, určitě se stal posilou.

Na jaře vás čeká v ideálním případě šestnáct zápasů. Zamlouvá se vám brzký start přeboru?

Nic jiného nám nezbývá. Já osobně v tom problém nevidím, ani ve vložených kolech, ani v prodloužení jara. Je těžké ale odhadnout, jak to bude vypadat. Třeba se odehrají únorová a březnová kola a pak přijde zase stopka. Nebo taky ne, uvidíme.

Zimní přípravu už ale máte zřejmě naplánovanou, že?

Ano, dokonce i soupeře pro přípravné zápasy. Dá se říct, že budou tradiční. Domluvení jsme s Tišnovem, Kouty, Budišovem a Startem Brno. Některé nabídky jsme museli i odmítat, třeba zápas s Ivančicemi. Zájem měly i další týmy z Brněnska.