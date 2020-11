Z prvních pět zápasů jste vytěžili jedenáct bodů, z dalších pěti už jen jediný? Jak lze hodnotit podzimní účinkování HFK Třebíč?

Je to tragédie. Zklamání.

Čí hlavně?

Všech, trenéra, hráčů i vedení klubu. Musíme se nad tím zamyslet.

Vám se nedařily druhé poločasy. Čím si to vysvětlujete?

Tahle statistika bije přímo do očí, nejde si toho nevšimnout. Kdyby se počítaly první poločasy, tak jsme v tabulce, tuším, druzí nebo třetí. Kdyby ty druhé, tak poslední. My jsme až na poslední zápas se Sapeli Polná nebyli schopní druhý poločas vyhrát, to je obrovská ostuda? A čím si to vysvětluju? Docházel nám dech, to je zřejmé. Zejména to bylo markantní v domácích zápasech s Pelhřimovem a Speřicemi.

Máte plán, jak to zlepšit?

Musíme hlavně zlepšit tréninkovou morálku. Když se trénuje počtem hráčů na sedmdesát procent, tak to musí být znát. Prostě druhé poločasy nevyhráváme. Je tedy taky fakt, že jak jsme měli ze začátku sezony trochu štěstí, tak pak se nám vyhýbalo. Postě Pešek. Ale i s tím se musíme vyrovnat.

Už máte nastolenou zimní přípravu?

(smích) Nikdo neví, co bude zítra. Asi bude o tom rozhodovat pan ministr Blatný. (smích)

Na to se ale nemůžete spolehnout, že?

Tak samozřejmě. Jsem domluvený s hráči, že začneme v úterý pátého ledna. Začneme první týden trochu volněji, a pak je čeká devítitýdenní dril. Musíme zlepšit kondici, takže tentokrát nebude jenom všechno s balonem. Určitě využijeme dráhu atletického stadionu.