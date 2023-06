SK Fotbalová škola Třebíč měl nakročeno k postupu z 1. B třídy vícekrát. Dvakrát mu ale postupový sen zmařil covid. Vyšlo to až vloni do třetice.

Očekávání těžší soutěže se Třebíčským v 1. A třídě naplnilo. „Samozřejmě to letos bylo těžší,“ zhodnotil výkonnostní rozdíl Tomáš Franěk. „Je to o třídu výš a bylo to poznat. Ale ani v bé třídě nebyly špatné týmy. Hamry, Nedvědice… ani s nimi to nebylo úplně jednoduché.“

Vyšší kvality se však tým FŠ nezalekl. „Od začátku jsme si šli za postupem. Byl to náš jasný cíl do sezony. Splnit se nám ho podařilo čtyři kola před koncem, s tím panuje maximální spokojenost,“ okomentoval průběh sezony z pohledu svých svěřenců Franěk.

Hodnocení 1. A třídy: Suverénní lídr FŠ Třebíč, zklamání v Beranově a Nedvědici

Nadšení panovalo i u funkcionářů klubu. „Samozřejmě máme radost,“ potvrzuje sportovní ředitel FŠ Třebíč Martin Daněk. „Ale ne jen z toho, že se postoupilo. Radujeme se také z toho, jakým způsobem jsme soutěž vyhráli. Tím mám na mysli způsob naší hry. A to je něco, co alespoň mně dělá brutální radost.“

Klub, který v květnu oslavil své pětadvacáté narozeniny, se pyšní svojí neměnnou strategií. „U nás jsou cíle nastaveny trošku jinak než prioritně na umístění,“ vysvětluje Daněk. „To znamená v první řadě rozvíjet způsob naší hry, ze kterého nechceme ustupovat. Za druhé potom adaptovat v týmu další mladé hráče z naší líhně. To jsou pro nás nejdůležitější cíle.“

V domácích zápasech jsme byli silní, poukazuje na základ triumfu Pacova Šlechta

Kádr mančaftu tvoří výhradně domácí hráči. „V sezoně nastupovali v týmu pouze naši odchovanci. Pro příští sezonu přijde několik hráčů z Jihlavy, ale to jsou také naši bývalí hráči. Pracujeme s hráči, kteří naším klubem prošli. Třeba se posunuli na čas výš, a nyní se vrací do klubu,“ zdůrazňuje Franěk.

Pro zmíněnou příští sezonu nemá FŠ tradiční nováčkovský cíl. „Myslet jenom na záchranu určitě nechceme,“ vyhlašuje jednoznačně Franěk. „Chtěli bychom pokračovat v naší nastavené cestě, v našem stylu hry a pohybovat se v tabulce co nejvýše.“

A případný postupový hattrick? „Kdyby ta situace nastala, určitě bychom se tomu nebránili. Naopak tomu chceme jít co nejvíce naproti,“ naznačuje nevyřčený cíl s úsměvem Daněk.