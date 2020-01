Po podzimu je na tom v tabulce nejlépe HFK Třebíč, ale trenér Petr Kylíšek starší si je dobře vědom úskalí ve svém týmu. „Máme hodně úzký kádr, proto ho potřebujeme rozšířit i zkvalitnit.“

První signál přišel již před koncem loňského roku, do HFK se přesouvá dosavadní kapitán Budišova Michal Votoupal. To potvrdil i kouč Michael Frýbort. „Pro nás to bude pochopitelně ztráta, ale budeme muset se s tím vyrovnat,“ smiřuje se zkušený trenér se ztrátou středopolaře.

Tím však ještě třebíčská snaha nekončí. „Máme zájem o naše bývalé hráče z okolí,“ potvrzuje Kylíšek.

Jeho výběr zahájil přípravu jako první ze čtrnáctičlenného pole přeboru (7. ledna), první přípravný zápas však čeká na Třebíč až 21. února. „Pro nás to byla nutnost, začít už na konci první týdne nového roku. Dokončili jsme fázi vytrvalostního tréninku, protože se nyní proces trochu přibrzdí. Máme totiž v týmu hodně vysokoškoláků a ty mají zkouškové období.“

Víra ve vlastní síly

Fotbalisté Náměště-Vícenic za sebou rozhodně nemají dobrý podzim. Po vydařené loňské sezoně přišel útlum. Trenér Petr Kylíšek mladší však svému týmu věří, proto nějaké výrazné změny nejsou na pořadu dne. „Tak každý by měl rád nějakou posilu, uvidíme, co se vedení klubu podaří.“

Kylíšek je však připravený i na variantu bez posil. „Tým má potenciál na to, aby se na jaře výrazně zlepšil. Nemůžeme sice spoléhat na něco podobného, co se stalo loni na jaře, ale my se nechceme dívat pod sebe. Výzva je posunout se nahoru.“

Náměšť má přípravu ustálenou, měnit toho moc nechce. „Je to zavedená klasika. Posilovnu a tělocvičnu budeme střídat s tréninky na umělé i přírodní trávě. Měli jsme v plánu pět přípravných zápasů, ale z jednoho sešlo. Jsem ale rád, že generálku na jaro odehrajeme v Bystrci proti diviznímu Startu Brno,“ dodává Kylíšek.

Nový trenér

Výkony Okříšek se poslední dobou pohybují ve vlnách. Po úspěšnější sezoně zpravidla přichází méně povedená. Po podzimu se usídlily na předposlední třinácté pozici, což iniciovalo změnu na postu trenéra. Gustava Cabúka, jenž byl u týmu čtyři a půl roku, vystřídá Vladimír Hekerle.

Ani ten se posil nedočká. „Myslím, že třináctá pozice neodpovídá síle kádru. Dáme přednost našim odchovancům, tým bude beze změn. Nikdo by neměl odejít, ale ani přijít,“ odtajňuje Hekerle.

Okříšky jsou v zápřahu už dva týdny a trenér má v plánu tři až čtyři tréninkové jednotky týdně. „Musíme se vzájemně poznat,“ dodává Hekerle.

Důraz na ofenzivu

O malý zázrak se pokusí na jaře nováček z Šebkovic. Konec podzimu ale naznačil, že rozhodně není bez šancí. Trenér Lubomír Venhoda dbá hlavně na nácvik fotbalových dovedností. „Přesvědčili jsme se, že krajský přebor je podstatně fotbalovější soutěží než je I. A třída. Kondici tedy budeme nabírat zároveň při práci s míčem.“

Snaze zlepšit útočnou fázi odpovídá i skladba protivníků v přípravných zápasech. Venhoda se také netají tím, že by tým rád posílil. „Logicky v ofenzivě, rádi bychom přivedli jednoho záložníka a útočníka. Dobře však víme, že stejné plány mají i další týmy. V současné době to je těžké,“ dobře ví Venhoda.