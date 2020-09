Los v první polovině podzimu pro fotbalisty týmu Náměšť-Vícenice rozhodně milosrdný nebyl. Svěřenci trenéra Petra Kylíška čekali vesměs favorité soutěže, úspěšní byli přesně na půl. „Neříkám, že nás nyní čekají slabší soupeři, ale rozhodně by měli být hratelnější,“ tvrdí Kylíšek.

Nyní je čeká ještě ale těžká zkouška ve Speřicích. Ty loni v Náměšti vyhrály 4:3, navíc mají co napravovat, protože v minulém kole prohrály v Bedřichově překvapivě 2:1. „Pro mě je to nepochopitelné, Bedřichov proti nám nic neukázal. (výhra 5:0 – pozn. autora) Slyšel jsem ale něco o průběhu zápasu a trochu mi to připomíná naše zápasy. Speřice byly jasně lepší, ale nedávaly šance,“ říká Kylíšek.