Podobně jako ostatní fotbalové celky v nejvyšší krajské soutěži na Vysočině, i v Šebkovicích chtěli začít se společným tréninkem na počátku ledna.

To se samozřejmě nepodařilo. „V Šebkovicích dbáme na morálku hráčů, proto s nimi neustále komunikujeme. Kluci se mají individuálně udržovat v kondici, aby tělo neuvadlo. Čekáme na to, aby se mohlo trénovat alespoň po šesti hráčích, protože bychom pak mohli využívat naší malé umělky,“ nastínil kouč Šebkovic Lubomír Venhoda.

Své svěřence ovšem nenechal se udržovat jen tak nahodile. „Nachystal jsem jim týdenní individuální plán, aby tělo připravili na nějakou systematickou fázi,“ sdělil.

Podzimní kádr celku z Třebíčska by měl zůstat pohromadě bez větších změn. „O žádném odchodu nevím, naopak bychom úzký kádr rádi doplnili. Jenže při tom, co se dneska odehrává, budeme rádi, když se nám vrátí aspoň všichni stávající hráči,“ přiznal.

A na toto konto ještě dodal. „Sondujeme možnosti získání některých posil, bohužel nikdo neví, v jakém stavu dnes hráči jsou. Je to atypická a složitá doba, navíc nevíme, co bude dál.“

Z kvinteta původně domluvených přípravných zápasů už si v Šebkovicích první odškrtli. „Plán se hroutí. Jsem ale s těmito kluby domluvený na tom, pokud by se situace zlepšila, že bychom zápas odehráli. Systematicky plánovat zápasy, ale i připravovat hráče dnes nejde,“ postýskl si.

Pokud by se ovšem letošní soutěžní ročník nerozběhl, mohly by na tom Šebkovice vydělat. Opět. Loni totiž byly po polovině sezony krajského přeboru na posledním místě tabulky. Anulování ročníku jim pak zajistilo záchranu.

Letos jsou zatím předposlední, ale jen díky lepšímu skóre oproti poslednímu Bedřichovu. „Nevím, zda je to úsměvné, ale atypické určitě ano. Vidíme, co se děje ve světě, jak se vše mění… Prostě jsme součástí krajského přeboru, který se nyní nehraje, to je vše,“ komentoval.

Rozběhnutí jarní části v plánovaném termínu poloviny března příliš nevěří. „Když slyším slova pana Prymuly, ale i členů vlády o tom, že očekávají černý březen, jsem velkým pesimistou. Třeba se dohrají alespoň odložená podzimní kola, možná bude nějaká zkrácená verze. Opravdu nevím,“ svěřil se Venhoda.