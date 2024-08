To ostatně neskrýval ani jejich zklamaný trenér. „Samozřejmě jsme se domnívali, že vývoj i konečné skóre zápasu budou jiné. Současně ale musím přiznat, že hráči Sapeli vyhráli zaslouženě, ve všech aspektech prostě byli lepší,“ krčil rameny Vladimír Hekerle.

Po loňské vydařené sezoně, kterou jeho ovečky zakončily na krásném druhém místě páté ligy, očekával úplně jiný start do dalšího ročníku. „Z našeho výkonu i přístupu některých hráčů jsem byl notně zklamaný. Musíme se vrátit znovu k tomu, co nám přineslo úspěchy minulou sezonu. To znamená být poctiví a hrát nadoraz, jinak jsme zranitelní,“ zdůraznil.

Přitom přes léto Okříšky přivedly hned kvartet posil. Že by se tak mohl zopakovat stejný vstupní kolaps jako před rokem, kdy doma na úvod podlehly nováčkovi z Pacova, nikdo ani nepomyslel. „Byl to velice podobný výkon, ačkoliv se vstup do zápasu se Sapeli jevil tak, že by to měl být úplně jiný duel. Postupem času jsme ovšem byli leniví, laxní a jak říkám, bylo to velice podobné jako rok zpátky,“ přisvědčil Hekerle.

Ten přiznal také svůj podíl na prvotním neúspěchu. „Všichni, tedy mnou počínaje a posledním hráčem na lavičce konče, si musíme uvědomit, že se musíme prezentovat úplně jiným způsobem. Jsme zase o rok zkušenější, je jasné, že takhle hrát nemůžeme, to bychom neuspěli,“ potvrdil.

Jedno pozitivum na výbuchu přesto našel. „Hráči, co k nám v létě přišli z nižších soutěží, si aspoň vyzkoušeli úroveň páté ligy. Jinak ale v sobotu herně nikdo nevyčníval, snad žádný z hráčů nepodal standardní výkon, o nadstandardním ani nemluvě. To mě mrzí, protože jsme chtěli hrát jinak,“ naznačil.

Před rokem celku z Třebíčska úvodní facka pomohla, protože na konci podzimu se mohl radovat z titulu půlmistr. Může se podobný scénář letos opakovat? „Na jednu stranu jsem rád, že jsme takovou facku dostali hned zkraje, mohla by nám pomoci. Musím ale ještě dodat, že Sapeli nás přehrálo ve všech směrech, v bojovnosti, nasazení či chtění. Byli lepší, vyhráli zaslouženě a porážka o tři branky byla ještě milosrdná,“ dodal Hekerle.