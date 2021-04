Po vládním rozvolnění by se mohli už celé dva týdny, byť s omezeními, společně připravovat. Mohli, ale není tomu tak. O kom je řeč. O fotbalistech Náměště nad Oslavou-Vícenic.

Důvod je prostý. „Trénovat tímto způsobem vůbec nemá cenu, je to totálně postavené na hlavu,“ nebral si servítky kouč účastníka elitní krajské soutěže na Vysočině Petr Kylíšek mladší.

A dále pokračoval. „Zahrát si fotbal nebo dát nějakou střelbu na branku za těchto podmínek nemůžeme. Trénovat po dvojicích v nějakých rozestupech je úplný nesmysl. To je tak idiotský nápad, že si říkám, kterou hlavu tohle mohlo napadnout,“ rozčiloval se.

Navíc se k trenérovi Náměště už také dostali informace, které pro zbytek letošní sezony nevyznívají příznivě. „Podle zákulisních informací, které mám, je tenhle ročník odpískaný. Na devětadevadesát procent se už hrát nebude,“ neskrýval.

Druhým dechem Kylíšek rovněž dodal pocity, které to v něm vyvolává. „Jsem z toho úplně znechucený. Myslel jsem, že se dohraje alespoň podzimní část a první jarní kolo, ale tohle mi vyrazilo dech,“ naštvalo jej.

Co tedy budou v Náměšti v nadcházejících týdnech dělat? „Chtěli jsme už začít trénovat naplno, ale teď nevím, jak se k tomu postavit. Řešíme to prakticky každý den. Hráči mají individuální plány snad na pět let dopředu, nikoho už to nebaví,“ sdělil.

Do srpna a možného začátku nového soutěžního ročníku je však ještě hodně daleko. „Svolávat nyní hráče třikrát v týdnu je nesmysl. Zatím to necháme být a pak se uvidí,“ prozradil Kylíšek.