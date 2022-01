Zdroj: RedakceTen také stál při zrodu ženského celku. „Při mém příchodu do Světlé, to je pět let, jsme měli hodně dorostenek. Proto jsme založili družstvo žen, které jsme doplnili žačkami. První půl rok se jenom trénovalo, odehrály asi dva nebo tři přáteláky, a poté jsme přihlásili dorosteneckou soutěž,“ ohlíží se do nedaleké minulosti Malina.

Začátky byly hodně těžké. „Hned v prvním zápase jsme dostali sedmnáct gólů v Třebeši,“ usmívá se sportovní manažer FK. „Když jsem přišel do kabiny po utkání, seděly tam holky hodně zkroušeně a ptaly se, jestli má vůbec cenu to hrát. Naštěstí slyšely na argument, že jen málokterý chlap-fotbalista ze Světlé může říct, že hraje či hrál druhou ligu.“

Nejvyšší soutěže na Vysočině

Divize C

FK Světlá nad Sázavou

1. liga st. žákyň

FKM Vysočina

MS liga žen

FKM Vysočina (v průběhu podzimu odstoupil ze soutěže)

MS divize žen

SK Okříšky

FŠ Třebíč

Další fotbalový život přinášel běžné starosti i radosti. „Druhý zápas doma jsme s Ústím nad Labem vyhráli a podobně to probíhalo dál. Trošku jako přesýpací hodiny,“ pokračuje Malina.

Dva roky tým hrál dorosteneckou soutěž, ale děvčata zestárla a ve Světlé přihlásili do soutěží ženský tým. „Dorost tím skončil, protože jsme měli nějakých dvacet hráček a „úmrtnost“ u žen je přece jenom větší,“ vysvětluje Malina.

Toho velmi trápí především nulová komunikace se svazem. Či spíše jednostranná. „Když jsme začínali, byly nám na svazu naslibovány hory doly. Že budou dotace, podpora ženské kopané, platy na trenéry, dresy, a já nevím, co ještě. Nakonec jsme nedostali nic,“ vzdychá Malina. „A ještě nám později řekli, že musí být v klubech ucelené řady týmů od přípravky po A tým. Jenže to my si nemůžeme dovolit. V přípravce máme zhruba pět děvčat, v mladších žákyních asi čtyři. Taková města, jako je Světlá, nemohou nikdy vytvořit ucelenou řadu týmů. To by se muselo udělat jedno družstvo z celé Vysočiny.“

Veškerý chod tak zajišťují funkcionáři a štědří podporovatelé klubu: „Zeshora přijdou jedině klasické dotace, nic jiného.“

Fotbalové hřiště v Doubravníku? Komáři, krtek a porybný v neustálém nasazení

Přesto chtějí ve Světlé činnost ženského oddílu rozšířit. „Dorost jsme plánovali znovu oživit, abychom měli dva týmy, jenže do toho vletěl covid,“ povdechl si podruhé Malina.

Ve Světlé navíc mají fotbalistky velkou konkurenci ve florbale. Do Bohemie se tak všichni snaží přilákat dívky a ženy i ze širšího okolí. „Měli jsme vyjednanou spolupráci s bývalým týmem z Čáslavi, který činnost ukončil. Jenže tamní trenér si postavil hlavu, a nedopadlo to,“ vypočítává Malina. „Letos během podzimu zrušila tým Jihlava, takže k nám přišlo šest holek od nich. Jenže v Jihlavě to prý chtějí znovu obnovit a hrát v Třešti, takže ty holky už nám oznámily, že pro ně bude lepší jezdit tam. Což je logické vzhledem k vzdálenosti. Pro ně je snazší jezdit blíž do Třeště než k nám do Světlé.“

Jednou z cest, jak přilákat nové hráčky, tak jsou jednotlivé propagační akce. „Před třemi lety jsme uspořádali finále dorosteneckého poháru. Přijela sem Plzeň s Brnem a přišlo přes tři sta lidí. V plánu je někdy do budoucna zkusit i pořadatelství finále poháru žen. Ale to nám zatím nabourává covid. Přesto chceme v naší činnosti pokračovat a zkvalitňovat výkonnost. Už jenom proto, že na zápasy našich žen chodí pravidelně sto padesát až dvě stě diváků. To je fakt nádhera,“ uzavírá představení oddílu ženské kopané ve Světlé nad Sázavou Miloš Malina.

STRUKTURA SOUTĚŽÍ FOTBALU ŽEN



Řídící komise FAČR

1. liga: 8 týmů

2. liga: 8 týmů

ČFL: 10 týmů

divize: 4 skupiny, 7 + 8 + 8 + 8 týmů

1. liga dorostenek: 8 týmů

2. liga dorostenek: 6 týmů

pohár žen a dorostenek



Řídící komise pro Čechy

bez soutěží žen



Řídící komise pro Moravu

MS liga žen: 4 týmy

MS divize žen: 3 skupiny, 10 + 8 + 9 týmů

2. liga dorostenek: 4 týmy

3. liga dorostenek: 9 týmů