Atraktivní duely tak krajský přebor například nabídne v sousedských střetnutích v Šebkovicích nebo Chotěboři.

Zajímavé bude sledovat, zda se konečně podaří zvítězit fotbalistům Sapeli Polná.

Ti sice v novém ročníku prohráli jen jednou, ale tři remízy mu bodové konto příliš nerozmnožily. Chtělo by to už výhru. „Je to tak. S pokorou bychom brali i vítězství o jednu branku, a v téhle situaci by možná i ten bod byl dobrý,“ reaguje šéf sapeláků Jiří Babínek, který tím naráží na velkou marodku ve svém týmu. Ale s tím se musí Polná porvat

Stejně tak i s nepříjemnou Žirovnicí, která přijede do Stáje tradičně v neděli dopoledne. „Výsledky mají trochu na houpačce, ale ty poslední dva roky hrají výborně. Mají tam individuality a pokud jim to sedne, hrát se s nimi moc nedá. Ale já věřím, že naši hráči se vydají a vsadí na týmové pojetí. Nechceme, aby se ta mezera v tabulce zvětšovala. Chceme se o vítězství porvat,“ dodává bojovně Babínek.

Program 5. kola krajského přeboru

Sobota: Náměšť-Vícenice – Pelhřimov, HFK Třebíč – Bedřichov (oba v 16.00). Neděle: Sapeli Polná – Žirovnice (10.15), Ledeč n. S. – V. Meziříčí B (hř. Světlá n. S.), Šebkovice – Okříšky, Chotěboř – Přibyslav (vše v 16.00).