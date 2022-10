Celek z místa sídla jaderné elektrárny do něj jde rozhodně v horším rozpoložení. Z jedenácti utkání totiž Dukovany vybojovaly pouhé tři body. Není proto divu, že jsou v tabulce, spolu s rovněž tří bodovou Náměští, u jejího dna. „Těsně před sezonou se nám rozsypala sestava. Prvních pět nebo šest kol jsme tak hráli bez poloviny základní sestavy,“ stýskal si kouč Dukovan Josef Černý.

Jenže ani poté to nebylo lepší. „Když už se někteří vrátí, vypadne někdo jiný. K tomu teď dvě vyloučení, pořád se z té mizérie nemůžeme vyhrabat,“ mračil se.

Souboj proti týmu, s nímž v červnu společně postoupili z 1. A třídy, berou v Dukovanech prestižně. „Docela dobře se známe, řada lidí to tu vnímá jako menší derby. Pro nás je to ale zápas jako každý jiný, v naší situaci už je totiž každý duel klíčový. Poslední vzájemný zápas nám vyšel, ale to byla jiná soutěž,“ připomněl.

V Rapoticích vidí nepříjemného soupeře. „Mají v kádru více hráčů, kteří prošli vyššími soutěžemi. V tom je asi ten hlavní rozdíl, proč jsou na tom Rapotice lépe než my,“ přemítal Černý.

Rapotice jsou sice také ve spodní polovině tabulky, ale mají o devět bodů více. Jsou díky tomu favoritem zápasu? „To bych neřekl. Potkají se dva týmy, které se dobře znají, svoji roli bude určitě hrát domácí prostředí. Ten zápas může dopadnout jakkoliv,“ naznačil trenér Rapotic Tomáš Brabenec.

Ten přiznal, že také v jeho týmu má nedělní zápas nádech derby. „Takové to klasické to asi není, ale jedná se o souboj dvou celků z Třebíčska. Zápas bude mít slušný náboj,“ byl přesvědčený.

Své ovečky prý upozornil na důležitou okolnost. „Podle mě může rozhodnout první gól. To hráčům zdůrazňuji,“ připomněl.

A cíl Rapotic? „Vzhledem k postavení obou celků v tabulce chceme v Dukovanech zvítězit,“ dodal Brabenec.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 12. KOLO

SOBOTA: Pelhřimov – Nové Město B, Žirovnice – Velké Meziříčí B, Kamenice n. L. – Sapeli Polná (vše 14.30).

NEDĚLE: Náměšť-Vícenice – Chotěboř, Slavoj Polná – Ledeč n. S., Nová Ves – Okříšky, Dukovany – Rapotice (vše 14.30).