Teď budou muset čelit nové výzvě. „Třetí pozice byla nad očekávání. My jsme měli na jaře v plánu stabilizovat tým i výkony. Jestli bychom udrželi třetí pozici, to se už nikdo nedozví,“ dobře ví trenér Petr Kylíšek starší.

V každém případě od srpna budou už pod větším drobnohledem soupeřů, podcenění hrozit nebude. Proto třebíčští fotbalisté nesmí přešlapovat na místě. „První oťukávací, takové bezkontaktní, tréninky máme za sebou.“

Stejné poznatky jako jiné týmy, má i kouč HFK Petr Kylíšek starší. „Trénujeme třikrát týdně, účast na tréninku je neuvěřitelná. Už se stalo, že jsme se sešli i úplně všichni,“ má radost Kylíšek a dodává: „Dokonce jsme si mohli zahrát i na celé hřiště.“

V nastoleném trendu chce HFK pokračovat. „Vrcholem této fáze by mělo být přípravné utkání s divizní Polnou. To by mohlo naznačit, jak jsme tuhle zvláštní dobu vyplnili,“ přemítá Kylíšek.

Hráčům potom dopřeje měsíčního oddechu a pak… „Zase znovu do práce. Tentokrát už to bude ale podstatně důležitější. Nikdo nespí, my se musíme dobře připravit.“