Pro výborný vstup do ročníku má kouč dvě vysvětlení. Tím prvním jsou posily. „Povedlo se nám dobře doplnit kádr. Přišli Kryštof Rygl, Jakub Uhlíř a Michal Bartejs,“ prozradil Venhoda.

Já a hlavičkář? Vždyť na tréninku netrefím ani oblouk na stadionu, culí se Fila

Pro něj je klíčovým hráčem především druhý jmenovaný. „To je hráč, který pochází ze Šebkovic a hrál profesionální fotbal v Dukle Praha. Momentálně ho máme na přechodné období zpět v Šebkovicích,“ těší trenéra.

Však také Uhlíř v utkání dvakrát skóroval. Stejnou porci branek přidal i Bartejs, který naskočil až ve druhém poločase. „Podařilo se nám je zabudovat do sestavy a náš výkon byl v utkání kvalitní. Všichni hráči splnili, co měli a hráli jsme, co jsme chtěli. A je dobře, že góly dali i hráči z lavičky. Opravdu to z naší strany bylo povedené,“ neměl daleko ke slovům chvály šebkovický stratég.

Velký obrat Nedvědice. Přestřelku s Radešínskou Svratkou rozhodl až gól v závěru

Venhoda neočekává, že by měl hned po prvním kole problémy s mimořádně zvýšeným sebevědomím hráčů, „Myslím si že ne. Kluci jsou soudní a u nás nosánek nahoru určitě nehrozí. Toho se nebojím,“ věří svěřencům.

Ani sám trenér nechce po vysoké výhře propadat nějakým velkým cílům či slovům. Zároveň přidává i druhé vysvětlení dobrého vstupu do sezony. „Tím, že jsme loňskou sezonu dohrávali v klidu, implementovali jsme do sestavy mladé hráče, kteří tak měli příležitost se vyhrát. A řekl bych, že tohle je výsledek,“ vysvětluje Venhoda. „Dáváme příležitost našim odchovancům a hráčům z regionu. Po prvním utkání se nechci ještě bavit o nějakých ambicích. Zápas se nám líbil, ale nějaké první hodnocení bych nechal po pátém či šestém kole.“