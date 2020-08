V první půli byli aktivnější hosté, z několika tutovek se ale prosadil pouze Válek. „V první půli jsme byli jasně lepší, myslel jsem si, že nebude co řešit. Novou Ves jsme prakticky k ničemu nepustili,“ pochvaloval si trenér Třebíče Petr Kylíšek starší.

Dosavadní lídr tabulky hrál v úvodních pětačtyřiceti minutách překvapivě hodně bázlivě. „Byli jsme ustrašení, vůbec nevím, čemu to přičíst,“ kroutil hlavou nad výkonem svých svěřenců v první půli kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Po změn stran se ovšem role otočily. Domácí byli v tlaku a vytvořili si několik slibných příležitostí. Neujala se však ani jediná. „Rozhodla produktivita. Tomu zápasu by slušela remíza, bohužel my jsme branku nedali, Třebíč naopak ano,“ mračil se kormidelník Nové Vsi.

To, že hráčům Třebíče ve druhé půli došly fyzické síly, připustil i jejich kouč. „Domácí se zvedli, začali hrát vysoký presink a my jsme ztráceli lehké balony. Navíc nám došla pára, takže hráči od šedesáté minuty šlapali vodu. Kdyby to skončilo nerozhodně, nemohl bych říci nic. Takto jsou to pro nás hodně cenné tři body,“ usmíval se Kylíšek.

Pelhřimov vyhrál potřetí za sebou. Po necelých dvaceti minutách uklidil míč do sítě branky Chotěboře hlavičkou Skořepa. Pro vývoj zápasu to mělo zásadní vliv. „Soupeř začal hodně v bloku. Tím se nám povedlo jeho taktiku trochu rozbořit,“ uvedl trenér domácích Pavel Regásek. Hosté nebyli bez šancí, ale Pelhřimov měl herně navrch. „Nedá se říci, že bychom vyloženě dominovali, ale naše vítězství je zasloužené,“ nepochyboval kouč vítězů. Toho pět minut po přestávce potěšil střelou k tyči D. Poul, když těžil z akce Homolky. Podobný náhled na zápas měl i trenér Chotěboře Miroslav Plíšek. „Pelhřimov vyhrál zaslouženě. Nepohlídali jsme si jednu standardku a utekl nám začátek druhého poločasu,“ hodnotil.

Výsledky 4. kola krajského přeboru

BEDŘICHOV – NÁMĚŠŤ-VÍCENICE 0:5

Góly: 12. a 46. Svoboda, 29. Čermák, 31. a 60. Durda. Rozhodčí: Soukupová. ŽK: 1:0. Diváci: 80. Poločas 0:3. Bedřichov: Šána - Paulík, Šaroun (69. Prchal), Mareš, Grepl - Pokorný, Neuwirth (59. Hruška), Diviš (33. Štěpánek, 69. Samek), Pojer (83. Göth) - F. Novák, D. Novák. Náměšť-Vícenice: Procházka - Nekuda, Rubák (70. Preisner), Čermák, Klíma – Chadim (46. Outulný), Chlup, Durajka (80. Tomek), Hrobař (63. Matoušek) - Svoboda, Durda (74. Hort).

ŽIROVNICE – LEDEČ N. S. 1:0

Gól: 33. Cajz. Rozhodčí: Voneš. ŽK: 4:2. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Žirovnice: Švec – Vodáček, Dýnek (75. Kořínek), Knotek, Vaš (90. Kocourek), Cajz, Kučera (86. M. Hřebecký), Duba, Vilímek (52. T. Hřebecký), Svoboda, Tolkner. Ledeč n. S.: Bezděk – Havel, F. Gramer, Žemlička (61. Trpišovský), J. Smejkal (61. Petřík), Karel, Vodička, Vágner, Šíma, Chlubna, Pešek.

OKŘÍŠKY – SAPELI POLNÁ 4:4

Góly: 8. Bence, 11. M. Mašek, 32. Benda, 40. R. Ryšavý (PK) - 1. a 36. Částka, 14. Skotar, 45. Reiterman. Rozhodčí: Stehlík, ŽK: 4:3. Diváci: 150. Poločas: 4:4. Okříšky: Fiala - Binka, M. Mašek, Němec, F. Rampír - Široký (70. L. Rampír), Dočkal, Benda, R. Ryšavý - Večeřa (61. Bastl) - V. Bence. Sapeli Polná: Kubica - Flekal (21.Lokvenc), Reiterman, T. Matějíček, Boháček - Mikeš, Přibyl, Mužík, Dvořáček - Skotar, Částka.

V. MEZIŘÍČÍ – SPEŘICE 1:1

Góly: 70. Crkal – 25. Svoboda. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 1:2. Diváci: 106. Poločas: 0:1. V. Meziříčí B: Kruba – Bibr, Karmazín (83. Mička), Nedvěd (61. Chalupa), Benda, Zedník (69. Mirek Malata), Sysel, Crkal, Mužátko, Marek Malata, Berka. Speřice: Žáček – Honzárek, Štěpánek (82. Boček), Fukan, Sadský – Holenda (88. Jiřík), Jančík, Vlček, Moravec (65. Eremiáš) – Soukup (90. Zach), Svoboda.

NOVÁ VES – HFK TŘEBÍČ 0:1

Gól: 29. Válek. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 1:3. Diváci: 120. Poločas: 0:1. Nová Ves: Fuksa – Forchtsam, L. Komínek, Krejčí (87. Havlík), Kuchta – V. Komínek (74. Šandera), F. Nečas, Žák, Dacer, M. Novotný (53. Ptáček) – O. Starý. HFK Třebíč: Duba – Hrbáček, Bence, Florián, Hrobař, Votoupal, Válek, Suchna, Uličný, Dušovský (81. Sáček), Ošmera (86. Kovář).

PŘIBYSLAV – ŠEBKOVICE 5:1

Góly: 30. a 36. Krčál, 53. Tvrdík, 58. Škacha (PK), 67. Bačkovský – 59. Sibera (vlastní). Rozhodčí: Beneš. ŽK: 0:2. ČK: 0:1 (44. Kotačka). Diváci: 152. Poločas: 2:0. Přibyslav: Pazderka – Vopršal (49. J. Bačkovský), Votava, Ondra – Vykoukal (76. Kárník), Krčál, Sibera, F. Bačkovský, Pochop – Škacha, Tvrdík (79. Imramovský). Šebkovice: Kuba – Hrůza, Říha, Němec, Pánek, Kotačka, Pacas (90. Holčapek), Přibil (46. Rybka), Venhoda, Dvořák, Karásek.

PELHŘIMOV – CHOTĚBOŘ 2:0

Góly: 18. Skořepa, 50. D. Poul. Rozhodčí: P. Rosický. ŽK: 0:1. Diváci: 200. Poločas: 1:0. Pelhřimov: Holický – Skořepa, Kostroun, Rejthar (46. Mazanec), Homolka, V. Poul (74. Viktora), D. Poul, Benda, Mazáč (80. Kotek), Vlk (68. Fikar), Blažek. Chotěboř: Dobrovolný – Keller (70. Vepřovský), Tůma, Stránský, Martin Somerauer, Odvářka (56. Janda), Marek Somerauer, Nedvěd, Chlad, Bělovský (76. Gregor), Moravec.

1. HFK Třebíč 4 3 1 0 9:6 10

2. Pelhřimov 4 3 0 1 12:3 9

3. Nová Ves 4 3 0 1 11:4 9

4. Speřice 3 2 1 0 8:1 7

5. Chotěboř 4 2 1 1 5:4 7

6. Žirovnice 4 2 0 2 11:9 6

7. Náměšť-Víc. 4 2 0 2 7:7 6

8. Okříšky 3 1 2 0 7:6 5

9. V. Meziříčí B 4 1 1 2 5:3 4

10. Přibyslav 4 1 1 2 6:7 4

11. Sapeli Polná 4 0 3 1 6:8 3

12. Ledeč n. S. 4 1 0 3 3:5 3

13. Šebkovice 4 0 2 2 3:14 2

14. Bedřichov 4 0 0 4 1:17 0