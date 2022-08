Nejvíce branek v jednom utkání, pět, nasázel mezi muži Vlastimil Němec v dresu rezervy Rapotic ve 3. třídě třebíčského okresu. Pokud by ale šlo o výši soutěže, zcela jednoznačně by zvítězil Petr Sodomka, oblékající od léta dres Sapeli Polná v krajském přeboru.

Ten totiž svým hattrickem v sobotu rozhodl o výhře celku z Jihlavska na půdě Náměště-Vícenic 3:1 všemi třemi góly. „Už v přípravě mi to tam padalo, ale jsem rád, že jsem se prosadil i v mistráku a na první gól dlouho nečekal,“ usmíval se Sodomka.

A hned také své tři přesné zásahy popsal. „První byl z pokutového kopu. Gólman Náměště si s balonem nesmyslně dlouho hrál, já mu jej vypíchnul a jemu pak nezbývalo nic jiného, než mě faulovat,“ popisoval.

Na exekuci si věřil. „Penalty jsem kopal i v předchozích štacích, takže jsem neváhal,“ přiznal.

Další dva góly vstřelil ze hry. „Při druhé brance mě pěkně uvolnil Adam Průcha, v samostatném úniku jsem pak dal gólmanovi jesle. Třetí branka padla po přetaženém rohu, kdy mi balon vrátil Mára Šimek a já už měl hlavičkou před gólmanem snadnou práci,“ řekl devětadvacetiletý vytáhlý forvard.

Přitom do utkání netradičně nastoupil na pozici defenzivního štítu. „Na hrotu hraje Adam Průcha, s nímž se budu točit. Do druhé půle mě trenér vysunul na pozici podhrota, což se asi osvědčilo,“ culil se.

Hattrick hned v úvodním utkání sezony, to slibuje do dalšího průběhu sezony slušnou palebnou sílu. Stanovil si odchovanec fotbalového oddílu z Dolní Rožínky nějakou střeleckou metu? „Vůbec ne, nad tím jsem nepřemýšlel. Chci hlavně, aby se dařilo celému týmu a vyhrávali jsme,“ prozradil.

Celek Sapeli přes léto vydatně posiloval a hned první utkání naznačilo jeho možné ambice. „To si nemyslím. Při vší úctě k Náměšti to rozhodně nebyl soupeř, který by nás prověřil. Po celý zápas jsme byli lepším týmem, pouze jsme se v první půli nedokázali dostávat do jejich velkého vápna,“ komentoval.

O tom, že by snad Polná mohla atakovat postupové příčky, nechtěl autor jejích prvních letošních branek slyšet. „Pan Babínek (předseda klubu – pozn. autora) před sezonou říkal, že si přeje, abychom hráli dobrý fotbal, který by bavil nás i diváky. Cílem je umístění v první pětce, pokud z toho bude něco více, bude to prý jen nadplán,“ prozradil.

Skutečná síla fotbalistů Sapeli se ukáže už v neděli, kdy v domácím prostředí přivítají největšího favorita soutěže, mužstvo Pelhřimova. „Ten zápas ukáže, jak na tom doopravdy jsme,“ potvrdil Sodomka.

KANONÝR DENÍKU – 1. KOLO

HAVLÍČKOBRODSKO: Martin Stoličný (Herálec, okresní přebor) 4 branky

JIHLAVSKO: Petr Sodomka (Sapeli Polná, krajský přebor) 3 branky

PELHŘIMOVSKO: Tomáš Filípek (Kamenice n. L., krajský přebor) 2 branky

TŘEBÍČSKO: Vlastimil Němec (Rapotice B, 3. třída) 5 branek

ŽĎÁRSKO: Pavel Císař (Radostín n. O., okresní přebor) 3 branky