Ačkoliv prožili ve východní skupině 1. A třídy poměrně vydařený podzim, zvýšenou tréninkovou aktivitu fotbalisté Želetavy nevyvíjejí. „Klukům jsem říkal, aby něco dělali, ale kontrolovat je nehodlám. Záleží na každém jednotlivci, někteří jsou zodpovědní a udržují se, u jiných to asi valné nebude,“ usmíval se trenér Želetavy Jiří Simandl.

Druhým dechem dodal, že si hlavně přeje, aby se mu po vynucené pauze všichni svěřenci vrátili. „Uvidíme, jak to bude vypadat. Ti kluci si mohou klidně najít jinou zábavu. O jednom hráči vím, že si pořídil motorku. Kde je vyloučené, že jej nechytne tak, že už nebude chtít hrát,“ pokládá si otázku.

Simandl ovšem doufá, že takový případ se v jeho mužstvu neobjeví. „Je mi jasné, že ta situace bude nyní složitější. Současně ale věřím, že ti kluci mají fotbal rádi a chyběl by jim.“

Oproti podzimní části celek z Třebíčska žádné změny v kádru nehlásí. „Kromě brankáře jsou v něm jen samí kluci ze Želetavy. Žádný přestup jsme nedělali, nejsme klub, který by sháněl posily. Hrajeme s vlastními hráči, na tom se nic nemění,“ vysvětlil.

O jednoho svěřence by ovšem pro jarní část kormidelník Želetavy přijít mohl. „Tomáš Vrbka staví dům, což ho bude samozřejmě časově hodně limitovat. Zatím nevím, jak to s ním bude, jde o věc, kterou moc neovlivním,“ pokrčil rameny.

Za deset podzimních kol získala Želetava dvacet bodů, což jí zaručilo druhé místo tabulky. Na vedoucí rezervu Nového Města na Moravě ztrácí pět bodů.

Chtěli by se fotbalisté „Želé“ ještě porvat o postup do krajského přeboru? „Motivací to pro nás určitě je. Hrát o špici tabulky jsme měli za cíl, béčku Vrchoviny bychom jejich cestu za postupem chtěli znepříjemnit. Hráče to motivuje, kádr rozhodně nemáme špatný, na krajský přebor bychom si troufali,“ neskrýval.

K tomu ovšem bude potřeba minimálně jedna zásadní věc. Aby se na jaře vůbec začalo hrát. „Osobně bych byl rád, pokud by se aspoň podzimní část dohrála. Podle mého by se někdy v květnu mohlo začít, protože ještě předtím musí být nějaká doba na přípravu,“ upozornil na dlouhou přestávku.

A na toto téma ještě dodal. „Už pomalu půl roku se nehrálo. Pro všechny kluby to bude velice složité, především pro ty v nižších soutěžích. Snad se ale v dohledné době všechno rozjede,“ doplnil trenér Simandl.