Na jedenáctou Želetavu ztráceli Dukovanští devět bodů. Pokud chtěli vůbec uvažovat o záchraně, museli nutně zvládnout vstup do jarní části. A to se povedlo nadmíru.

Domácí výhra 3:1 nad stejně ohroženou Náměští a poté sedmibranková kanonáda do sítě Želetavy přinesly kýžené body. V tabulce Dukovany ztrácí již jen tři body na posledního soupeře a čtyři na HFK Třebíč. „Samozřejmě jsme spokojeni s tím, že máme konečně do útoku sílu. Přes zimu jsme do útoku posílili a zatím se to projevuje,“ pochvaluje si Petr Kylíšek.

Přesto šest bodů při skóre 10:1 nijak nepřeceňuje. „Musím přiznat, že Želetava k nám přijela zdecimovaná. Bez dvou vyloučených hráčů a několika marodů,“ pokračuje realisticky dukovanský kouč. „Takže nějakou významnou váhu tomuto zápasu nepřikládám. Všechno se ukáže až nyní v Šebkovicích, kde nás čeká velmi těžký zápas. To bude teprve pro nás měřítko.“

Ale první dva zápasy naznačily, že by ještě v minulé sezóně přeborový mančaft mohl ze sestupových vod rychle pláchnout do klidnějších pater tabulky. „Soutěž pochopitelně zachránit chceme,“ nepřipouští žádné pochyby Kylíšek. „Proto jsme také v zimě přivedli nové hráče. Na podzim jsme neměli špatný začátek. Jenže potom se nám zranilo pět hráčů, neměli jsme je kým nahradit a bylo to pro nás hodně těžké období. Teď se nám marodi uzdravili, přišli tři noví hráči, a najednou to vypadá úplně jinak.“

Především do útočné vozby přibyl chladnokrevný zakončovatel. Zdeněk Holoubek zaznamenal pět z deseti jarních branek celku. „To je klasický hroťák. V přípravě dal sedm gólů, teď ve dvou dalších pět. Od února, kdy přišel, už má na svém kontě dvanáct gólů v sedmi zápasech. To je skvělá vizitka,“ chválí svoji novou akvizici Petr Kylíšek. „Branky od něj čekáme a naštěstí je dává. Snad si ještě nevystřílel prach,“ věří kouč.