V premiéře sahali svěřenci Lubomíra Venhody po třech bodech ve Stáji, kde dlouho drželi vedení 1:0. To ztratili necelých deset minut před koncem, nicméně… „Škoda, k výhře nebylo daleko. Na druhou stranu musím uznat, bod za remízu 1:1 je dobrý,“ pochvaloval si Venhoda.

Druhé venkovní utkání v řadě moc šancí neskýtalo. Pelhřimov byl suverén loňské sezony, Covid-19 mu zhatil divizní příslušnost. Rozdíl byl znát, favorit vyhrál vysoko 7:0. „Udělali jsme hodně chyb, ale na zápas jsme zapomněli,“ uvedl Venhoda.

Vypovídající tedy mělo být utkání s Chotěboří. Hosté přijeli do Šebkovic povzbuzeni úvodními dvěma výhrami a také podle toho do utkání vlétli. Už v 7. minutě přesprintoval všechny Chlad a poslal hosty do vedení. Přes bojovnost domácích byli hosté více na míči, ale výraznější šanci si nevytvořili. „Dvacet minut nás soupeř přehrával, ale potom jsme se dostali do hry,“ ocenil Venhoda vůli svého týmu.

Jenže pak přišly komplikace. V závěru první půle se nechal po druhé žluté vyloučit David Karásek a Šebkovice čekal krušný druhý poločas. „Nepoměr sil na hřišti ale nebyl ve finále tak markantní, semkli jsme se. Chotěboř byla blízko druhému gólu, ale odolali jsme,“ těšilo tábor nováčka.

Obrana včele s gólmanem Kubou odolala a bojovnost domácích byla po zásluze odměněna v 83. minutě, když Venhoda ze standardky našel přesně nabíhajícího Přibila a ten vystřelil Šebkovicím bod.

Druhý, vybojovaný. Nakopne to to outsidera soutěže? Dva body z velmi nelehkého startu se počítají a bylo by záhodno je podpořit. „Nechci domýšlet, kdybychom hráli v deseti. Dokázali jsme ale udržet kvalitní středovou řadu soupeře na uzdě. Soupeř měl šance, ale i my jsme mohli rozhodnout. Teď jedeme do Přibyslavi. Tenhle bonusový bod musíme potvrdit, je to náš konkurent v boji o záchranu,“ dobře ví Venhoda.