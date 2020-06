Už proto musel být trenér Lubomír Venhoda spokojený. „Obraz o herní výkonnosti hráčů nám chyběl skoro půl roku,“ připustil zkušený kouč.

Úvod zápasu s Moravskými Budějovicemi ho pak naladil. Jeho svěřenci se rychle dostali do vedení a užívali si herní pohody. „Tohle je pro všechny naprosto atypická doba. Z naší strany to ještě není hra, jaká by měla být, ale určité parametry už tady byly.“

Nejvíce Venhodu mrzela finální fáze. „Šancí jsme si vypracovali dost, ale efektivita byla nízká. V každém případě ale utkání splnilo účel, kluci si konečně zahráli fotbal.“

Z tohoto důvodu by rád na víkend sehnal ještě jednoho soupeře. „Rád bych ještě odehrál jedno utkání, ale je složité někoho sehnat. Takže je dost možné, že si budeme muset vystačit s modelovým utkáním v rámci klubu,“ smiřuje se Venhoda.

Šebkovický A tým v každém případě ale bude trénovat ještě dva týdny. „Potom kluci dostanou volno a v červenci se zase vrátíme do přípravy,“ nastiňuje Venhoda.