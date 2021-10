1. B TŘÍDA – SKUPINA A 10. kolo: Velký Beranov – Habry 3:1, 32. Svoboda, 41. Svoboda, 89. z pen. Svoboda – 45. Vavřička, Batelov – Ždírec B 4:2, 26. Vostál, 47. Kapoun, 78. Gabrhel, 90. Vostál – 32. Malínský, 42. Malínský, Havlíčkova Borová – Světlá B 7:1, 11. Veselský, 16. Veselský, 28. Lupták, 65. Pátek, 72. Veselský, 85. Veselský, 87. Benc – 76. Křikava, Tis – Chotěboř B 2:3, 31. Kafka, 52. Marek – 43. Odvářka, 66. Běloušek, 88. Chlad, Lučice – Pohled 3:1, 54. Lančarič, 57. Herman, 85. Vála – 47. z pen. Sobotka, Antonínův Důl – Havlíčkův Brod C 3:8, 8. Slavík, 16. Tichánek, 36. Kourek – 31. z pen. Tůma, 55. Bělák, 63. Bělák, 66. Kaplan, 70. Teplan, 76. Teplan, 81. Kaplan, 78. Bělák, Pacov – Lípa 2:4, 35. Kerouš, 61. Faltýnek – 40. Havel, 71. Háněl, 73. Vácha, 83. Vácha.

Další branku už půldruhá stovka diváků neviděla, tým Sapeli tak prodloužil svoji sérii neporazitelnosti už na pět zápasů. „Je otázkou, jak by se zápas vyvíjel, pokud by Bedřichov svoji příležitost z úvodu zápasu proměnil. Poté už jsme měli herně navrch, především po změně stran,“ pochvaloval si trenér Sapeli Polná Jiří Babínek.

Za dalších deset minut bylo definitivně hotovo. Agilní Šimek se protáhl do velkého čtverce a nekompromisně zavěsil – 3:0. Ve zbytku zápasu měli Sapeláci ještě několik výborných příležitostí k dalšímu navýšení skóre. Jen střídající Kuřítko spálil tři tutovky.

Do druhé půle nastoupili hosté s velkým zaujetím a již po pár minutách hry svůj náskok zvýšili. Mužík si pohrál se dvěma obránci Bedřichova, naservíroval míč jako na zlatém podnose kapitánu Dvořáčkovi, který si v zakončení věděl rady.

První vyloženou příležitost sobotního duelu měli svěřenci trenéra Zbyňka Pešťála, jenže gólman Sapeláků Pokorný vytáhl bravurní zákrok. Tři minuty před půlí tak šlo do vedení Sapeli. Přibyl zahrál rohový kop na hlavu Šimka, který otevřel skóre zápasu – 1:0.

Po ne zcela vydařeném úvodu sezony se fotbalisté Sapeli Polná (v červeném dresu) v krajském přeboru rozjeli. To naposledy pocítili hráči Bedřichova. | Foto: Jaroslav Loskot

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.