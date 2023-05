Podle postavení v tabulce, ale také posledních výsledků, by měla být favoritem Nová Ves. „Podle mě podobná derby nemají favorita. Je to specifický zápas, komu se lépe vydaří, ten se bude na jeho konci radovat,“ zdůraznil trenér Nové Vsi Petr Nedvěd.

Jeho ovečky mají svému soupeři co vracet za podzimní vysokou porážku 2:5. „Tehdy se nám rozpadla před zápasem obrana a my museli improvizovat. Navíc jsme udělali velké chyby, což se, doufám, v neděli nebude opakovat,“ doplnil Nedvěd.

Ještě jedna statistika by mohla hovořit pro zítra hostující celek. Poslední tři vzájemné duely v krajském přeboru totiž pokaždé skončili vítězstvím hostů. „Byl bych rád, pokud by se nám to zrovna v neděli podařilo přerušit. Hráčům to ale raději nebudu připomínat,“ usmíval se kouč béčka Vrchoviny Ondřej Poul.

Pro zajímavou výsledkovou bilanci posledních duelů má vysvětlení. „Kluci obou týmů se navzájem dobře znají, řada jich prošla oběma kluby. Prostředí na obou stadionech tak všichni znají,“ připomněl.

Třetiligové áčko Nového Města hraje už dnes dopoledne v Rosicích. O možném posílení přesto kormidelník juniorky neuvažuje. „Áčko je v kritické situaci, vůbec to nepřipadá v úvahu. Klasicky s námi půjdou jen náhradníci,“ potvrdil Poul.

Už v sobotu se budou pokoušet dál podpořit šanci na záchranu fotbalisté poslední Náměště nad Oslavou-Vícenic. Je čeká okresní derby Třebíčska na hřišti Rapotic, které také ještě nemají jisté setrvání v soutěži.

Podobně jako všechny zápasy tohoto kola, také v Rapoticích se bude začínat v 16.30.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 23. KOLO

SOBOTA: Dukovany – Pelhřimov, Rapotice – Náměšť n. O.-Vícenice, Okříšky – Slavoj Polná, Sapeli Polná – Velké Meziříčí B (vše 16.30).

NEDĚLE: Chotěboř – Kamenice nad Lipou, Nové Město B – Nová Ves, Ledeč nad Sázavou – Žirovnice (vše 16.30).