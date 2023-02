Už zhruba tři týdny se necelá třicítka fotbalistů připravuje společně. Rozdělení do mužstev vzejde do značné míry z nadcházející fáze zimní přípravy. Divizní áčko vedené trenérem Jindřichem Adamcem čeká první přípravné utkání v sobotu 4. února, které odehraje s divizním týmem Velké Hamry z Libereckého kraje.

Béčko (někdy též označované jako juniorka) sehraje první přípravný zápas o týden později. První kolo humpoleckého Bernard cupu je na programu až 18. února, předehrávka druhého kola mezi rezervami Humpolce a Havlíčkova Brodu už 11. února od šestnácti hodin.

„Díky startu na turnaji, který má letos velmi slušné obsazení, jsme si zajistili pět přípravných utkání. To by hlavní důvod, proč jsme se do Humpolce přihlásili,“ zdůraznil František Souček.

Odhaduje, že Bernard cup prověří zhruba dvě desítky fotbalistů, které pak budou tvořit základ mužstva hrajícího I. A třídu. „Potřebujeme stabilizovat kádr, i když je jasné, že béčko slouží v klubu jako rezerva pro první mužstvo. Na podzim béčkem prošlo pětačtyřicet hráčů, to nepamatuji. I proto výsledky nebyly takové, jak jsme si představovali,“ připomněl František Souček.

Havlíčkův Brod skončil po čtrnácti odehraných kolech se sedmnácti body na deváté příčce. „Nevyšel nám začátek podzimu, ale posledních sedm kol jsme neprohráli, s tím jsme spokojeni,“ řekl trenér, který by považoval za optimální, kdyby se mužstvo drželo v tabulce do pátého místa.

„Jaro bychom chtěli odehrát s dvacítkou hráčů, už nechceme takovou obměnu sestavy jako na podzim,“ dodal.

Na zimním přípravném turnaji Bernard cup 2023 se představí Sapeli Polná (KP), Štoky, Havlíčkův Brod B, Humpolec B, Bedřichov (všichni I. A třída) a Červené Janovice (OP na Kutnohorsku). Hraje se systémem každý s každým vždy v sobotu od 18. února do 18. března, duel Humpolec B s Havlíčkovým Brodem B se předehrává 11. února. Mistrovské soutěže na Vysočině začnou o posledním březnovém víkendu.