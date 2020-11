Podzim ve vlnách zažili fotbalisté Koutů. Ti zakončí neúplný podzim v tabulce 1. A třídy skupiny B na čtvrtém místě se ziskem sedmnácti bodů. Během deseti kol ale musel tým z pomezí Třebíčska a Jihlavska řešit nepříjemné situace. Zvláště když přišel o brankářskou jedničku Luďka Stýbla.

Luďka Stýbla čeká po zranění kolene dlouhá pauza. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Výborný začátek vystřídala smůla v prostřední fázi. „My jsme měli do soutěže výborný vstup, a to jsme se střetli s těžkými soupeři,“ tvrdí trenér Petr Munduch a pokračuje: „V rozletu nás přibrzdila karanténa, museli jsme se v části podzimu obejít bez ofenzivních stálic Miloše Neumanna a Filipa Coufala. To je osmdesát procent branek.“