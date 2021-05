S nespokojeností, ale také s nejistotou toho, zda někteří zkušení hráči neskončí. Tak přijal trenér Koutů Petr Munduch oficiální ukončení tohoto ročníku. „Jsem naštvaný, protože pro kluky už je to hodně dlouhé. Mám obavy o to, aby někteří hráči neskončili, ale v tomto směru asi nebudu jediným trenérem,“ sdělil.

A svoje předchozí slova ještě doplnil. „Hlavně pro starší hráče to bude těžké. Navyknou si na svůj klid, pro některé už bude složité začínat. Když se prakticky všude testuje, měli hraní povolit, to je můj názor,“ neskrýval.

Pochopení měl ale kouč čtvrtého celku podzimní tabulky východní skupiny 1. A třídy také pro celky, které přišly o možnost bojovat o postup. „Juniorka Vrchoviny si zasloužila jít o patro výš, už druhou nebo třetí sezonu o krajský přebor bojují. To samé se dá říci také o druhé Želetavě,“ ocenil kvality soupeřů.

Připravovat se ale v Koutech budou i nadále. „Už jen kvůli tomu, aby se kluci dostali do tempa a připravili se na další sezonu. Na jaře jsme chtěli pomoci našemu béčku k záchraně ve 3. třídě, což nakonec nebude třeba,“ připomněl.

Za přístup k tréninkům Munduch své ovečky pochválil. „Kluci sice hartusí, jak je obtížné znovu začínat, ale trénují poctivě. Byť máme kádr tvořený převážně ze zkušenějších hráčů, úmysl končit nikdo nesignalizoval,“ potěšilo jej.

Klub z Třebíčska se netají tím, že by se rád znovu podíval mezi krajskou elitu. Jeho první účast v krajském přeboru totiž měla jen epizodní povahu. „Nebudu alibistou, budeme chtít hrát o přední místa. S jinou filosofií bych u vedení ani neobstál. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co budeme mít. Uvidí se ovšem, jaká bude situace, co nám dovolí covid, stát, naše forma, ale také soupeři,“ přemítal.

Právě někteří z protivníků, byť se soutěže už třetí sezonu po sobě nezmění, budou paradoxně velkou neznámou. „Některé kluby budeme vlastně znovu poznávat. Třeba s Dukovany jsme se už dva roky nepotkali, s Budišovem jsem odehrál za dva roky, co jsem v Koutech, jen jediný zápas,“ vysvětlil Munduch.