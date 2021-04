Byl to rychlý sešup, který ale byl zřejmě nevyhnutelný. Mezi léty 2008 až 2018 působili fotbalisté Jaroměřic nad Rokytnou v krajském přeboru Vysočiny. A nevedli si v něm vůbec zle, především na domácí půdě bývali nepříjemným a těžko zdolatelným protivníkem i pro nejlepší celky v soutěži.

Jenže po pádu z krajského přeboru v létě 2018 následoval o rok později další sešup. „Jsem u mužstva už třetí rok a musím přiznat, že na nějaký brzký návrat na ztracené pozice to nevypadá,“ smutně pokyvoval hlavou zkušený trenér Jaroměřic Miloslav Loucký.

Jako patriota rodného města jej současný stav klubu mrzí možná ještě více než některé jiné. „Samozřejmě mě to moc mrzí, ale taková je realita. Prvotním problémem je současná úzká základna, což je podobný problém jako v nedalekých Moravských Budějovicích,“ připomněl prakticky totožný osud velkého rivala, který se rovněž potácí v nejnižších krajských vodách.

Pohled na úroveň mládeže v Jaroměřicích navíc není zrovna lichotivý. „Copak o to, dětí tu není málo, ale chybí trenéři pro mládež. Dnes se nikomu nechce být třikrát týdně na hřišti. Navíc v současné době je nabídka sportů poměrně široká, zájmy dětí se tak tříští. To my jsme měli jen fotbal a hokej,“ vzpomínal třiapadesátiletý lodivod.

V 1. B třídě jej mohou těšit snad jen vzájemné souboje s Moravskými Budějovicemi. „To je derby jako řemen, ty dvě města se doslova nenávidí,“ smál se Loucký ve zřejmé nadsázce. „Relativně blízko jsou ještě Fotbalová škola Třebíč a Přibyslavice,“ dodal.

Jaroměřické fotbalisty může mrzet skutečnost, že se podzimní část nedohrála. Po třech výhrách v řadě byl totiž mančaft hodně nahoře. „Jsem přesvědčený, že už bychom do konce podzimu všechno vyhráli. Konečně jsme se začali pořádně scházet na trénincích a mužstvo si sedlo,“ lebedil si.

Přesto není ve výhledu do dalších let zkušený trenér příliš optimistický. „Pokud se podívám do našeho dorostu, nevidím to zrovna růžově. Ta kvalita tam bohužel není taková, aby v dohledné době do mužů přišli tři nebo čtyři kvalitní hráči. Aby se úroveň mužstva zvedla, museli by se nám vrátit kluci, kteří působí v okolních klubech, nebo i v Rakousku,“ podotkl Loucký.