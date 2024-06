Třetí sezona a třetí postup v řadě. Ještě před dvěma lety působil mužský tým Fotbalové školy Třebíč „pouze“ v nejnižší krajské soutěži na Vysočině. Jenže v červnu 2022 tým mohl oslavit postup z I. B do I. A třídy. Nebýt covidu a nedohrání dvou ročníků, došlo by k tomu stoprocentně o dva roky dříve.

V minulé sezoně tým z druhého největšího města v kraji doslova profrčel I. A třídou a jako jeden z favoritů vstupoval také do svého působení v krajském přeboru. „Přiznám se, že postupy z nižších krajských soutěží jsem očekával. U přeboru to bylo jiné, ta soutěž pro nás byla trošku neznámá,“ neskrýval po nedělním vítězném taháku trenér Fošky Tomáš Franěk.

Třebíčští mladíčci se po celou sezonu drželi na špici tabulky, když předváděli doslova střelecké dostihy. A to přitom produktivita zakončení byla tím největším kamenem úrazu na jejich výkonech.

V neděli to ale klaplo. V parádní atmosféře před necelou pětistovkou diváků zdolala FŠ Třebíč druhou Chotěboř na jejím stadionu 5:3 a po šesti letech tak do města opět vrátila republikovou soutěž. „Je to velké vydechnutí. Sami hráči si před sezonou vytkli jako cíl postup do divize. Musím ale ocenit i Chotěboř, má výborné mužstvo,“ vysekl Franěk poklonu hlavnímu konkurentovi.

Podrobnější rozbor nedělního šlágru přinese Deník čtenářům ve středu, v dalších dnech pak také obsáhlejší rozhovor s trenérem novopečeného krajského přeborníka nejen o tomto triumfu, ale také o tom, jaké podoby dozná kádr před vstupem do divize i jiných tématech.

Po odehrání předposledního kola zůstává dál pořádně zamotaná situace v spodku tabulky. Jediným klubem z pětice ohrožených, který si zajistil záchranu, byli po výhře 4:1 nad Ledčí nad Sázavou fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem. Rozhovor s jejich trenérem Pavlem Procházkou, který tak splnil cíl, který po svém zimním příchodu k týmu dostal od vedení, Deník rovněž přinese v tomto týdnu.

Naopak Ledeč zůstává na dvanácté příčce dál ve velkém ohrožení, stejně jako předposlední juniorka Vrchoviny. Ta nezvládla domácí derby proti rezervě Žďáru nad Sázavou a v posledním kole tak doma musí zdolat jedenáctou Žirovnici, a ještě doufat v souhru příznivých výsledků.

Právě Žirovnice o víkendu odmítla jistotu záchrany, když před vlastními fanoušky podlehla Sapeli Polná 0:2. Jak již bylo řečeno, situace je v dolní polovině neuvěřitelně zamotaná, o záchranu se bude hrát až do závěrečného hvizdu.