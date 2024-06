Byl to skutečný vrchol sezony. A tomu odpovídala také návštěva na stadionu Chotěboře. „Platících diváků bylo čtyři sta padesát. Když k tomu ale přičtu všechny děti a ženy, které neplatí, stejně jako členy klubu, atakovala návštěva šest stovek diváků,“ prozradil kouč Chotěboře Martin Jakeš.

Nešlo ale jen o samotné diváky v hledišti. „Měli jsme tu na pomoc fanklub z řad hokejových příznivců, takže atmosféra byla skutečně parádní. Nezaujatý divák musel být nadšený, viděl výborný fotbal, osm gólů a odpovídající fandění,“ popisoval.

Stejným způsobem si úroveň zápasu pochvaloval i již jistý krajský přeborník. „Domácí měli na tribunách jasnou převahu, ale také z Třebíče dorazilo několik desítek fanoušků. Všichni výborně, ale naprosto korektně fandili, k čemuž přispěli také skvělým výkonem všichni tři rozhodčí,“ ocenil trenér FŠ Třebíč Tomáš Franěk.

Po první půli nedělního taháku byl stav nerozhodný 1:1. „Měli jsme převahu, Chotěboř jsme přehrávali, ale z mnoha šancí proměnili pouze jedinou. A domácí po rohu z závěru první půle vyrovnali,“ postýkl si Franěk.

Jeho protějšek s těmito slovy souhlasil jen částečně. „Úvodní zhruba dvacetiminutovka rozhodně patřila hostům. Ale zbytek první půle se odehrával v takových menších vlnách, kdy se obě mužstva střídala v herní převaze i příležitostech,“ kontroval lodivod celku z Havlíčkobrodska.

Druhý poločas přinesl několik klíčových okamžiků. Chotěboř začala tlakem, ale hosté šli po brejků znovu do vedení. „Mohli jsme z penalty vyrovnat, ale gólman Fiala hosty podržel. Ti zvýšili, ale vrátili jsme se snižující brankou do hry a pak přišel druhý klíčový moment. To Fiala zlikvidoval další naši skvělou příležitost a Třebíč odskočila už na čtyři dva,“ sdělil Jakeš.

V úplném závěru ještě padlo po jedné brance na každé straně. V dresu vítězů vyčnívali dva muži. Jan Zahrádka, autor hned čtyř! branek, ale především gólman Ondřej Fiala. „Podal opravdu výborný výkon, v průběhu zápasu nás několikrát podržel. Pochvalu ale zaslouží celý mančaft,“ utrousil Franěk.

V kabině Chotěboře se mísilo zklamání s pocitem hrdosti. „Jsem na kluky pyšný za to, co na hřišti předvedli. Současně ale jsme všichni zklamaní, protože už druhý rok po sobě nám postup, loni z druhého místa, utekl v úplném závěru sezony,“ připomněl Jakeš.