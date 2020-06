Kraj Vysočina na turnaji zastupují dva mančafty, Rapotice a béčko Velké Bíteše. Tomu se ale vůbec nedaří, po dvou vysokých porážkách je jako jediné bez bodu. Před posledním zápasem právě proti Rapoticím tak už ví, že bude poslední červnovou sobotu hrát jen zápas o konečné třetí místo.

To Rapoticím se vede mnohem lépe. V prvním utkání totiž vyhráli ve Zbraslavi 5:3. „O půli jsme vedli už 4:0. Pak ale začalo pršet, domácí nás zatlačili a rychle snížili na rozdíl dvou branek. Závěr jsme si však pohlídali a zaslouženě zvítězili,“ těšilo asistenta trenéra Rapotic Karla Kovaříka.

Ten vyzdvihl výkon dvou hráčů. „Výborně zahráli Sobotka s Valsou, kteří táhli mužstvo v ofenzivě. Obraně Zbraslavi dělali po celý zápas obrovské problémy.“

Druhý zápas turnaje sehrál celek z Třebíčska o uplynulém víkendu. Divočina proti mužstvu Zastávky přinesla nerozhodný výsledek 5:5! „Bylo to od úvodního hvizdu opravdu hodně divoké utkání. Po čtvrthodině hry jsme vedli 2:0, hosté ale po změně stran otočili na 4:3 v jejich prospěch. V té chvíli bych asi byl spokojený i s bodem,“ přiznal.

Jenže po dalším obratu vedly Rapotice chvíli před koncem 5:4. „Bohužel hosté z posledního rohu hlavičkou na přední tyči vyrovnali. Nakonec jsme tak byli zklamaní, byť remíza asi byla spravedlivá,“ dodal.

V posledním utkání se Rapotice v sobotu představí na hřišti rezervy Velké Bíteše. K jistotě postupu do finále jim stačí i bod.

A pokud Zástavka zdolá Zbraslav, postoupí do souboje dvou nejlepších celků i v případě porážky. „Určitě chceme hrát finále a nejlépe doma. Je to sice „jen“ přípravný turnaj, ale určitě jdeme do každého zápasu naplno. I v mistrovské sezoně mohou přijít zápasy, kdy je potřeba vyválčit bod, také to k přípravě patří,“ upozornil.

Vzájemné souboje obou sobotních soupeřů bývají poměrně vyhrocené. Vedle blízkosti zde hraje roli i to, že několik hráčů prošlo oba kluby. „Myslím si, že to bude našponované tak, jako vždycky. Bývají to vyhrocené zápasy, nikdo nikomu nedá nic zadarmo. To, že nejde o mistrák, nic neznamená. Navíc někteří naši hráči, co prošli Bíteší, mají zájem se ukázat,“ pousmál se Kovařík.

Turnaj čtyř

Zbraslav – Rapotice 3:5

Zastávka – V. Bíteš B 4:1

Rapotice – Zastávka 5:5

Zbraslav – V. Bíteš B 5:0

V. Bíteš B – Rapotice 20. 6., 17.00

Zastávka – Zbraslav 20. 6.

Finále a souboj o třetí místo se odehrají v sobotu 27. června.