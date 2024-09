Byl před léty postupný pád Herálce až do okresních soutěží zapříčiněn, jak to často bývá, generační výměnou v kádru? Těžko říci, zda šlo o generační záležitost. Částečně asi ano, ale stejně máme pořád tým v průměru věkově starší. Je v něm i pár kluků, kteří ještě zažili sezony v krajském přeboru i následně v nižších soutěžích.

Co stálo za tím, že se v minulé sezoně díky vítězství v okresním přeboru Havlíčkobrodska podařil návrat do krajských soutěží?

Velkou roli, nebojím se říci klíčovou, sehrála osobnost trenéra Vládi Vašáka. Tím, jak tu začal trénovat, nabaloval na sebe zajímavé hráče, kteří už neměli ambice hrát vyšší soutěže a věnovat tolik času tréninku. Tím k nám přitáhl hráče se slušnou kvalitou a začaly přicházet výsledky. A tím jsme pak zajímaví i pro jiné kluky, kteří se k nám vrátili, namátkou přišel třeba Kuba Kohout ze Štoků.

Takže aktuální vzestup nebyl nastartován nějakou výrazněji zlepšenou prací s mládeží?

Bohužel ne, i když by to samozřejmě bylo ideální. Na druhou stranu se nám ale po letech podařilo dát dohromady, ve spojení s Jeníkovem a Úsobím, tým dorostu. Velkou práci tu odvedl Pavel Pátek, který tu dlouhá léta dělá trenéra mládeže. Předtím se nám to pět nebo šest let nedařilo, pokaždé se nám ti kluci rozprchli do okolí.

Do budoucna to tedy slibuje pozitivní výhled?

Pevně věřím, že ano. Ale i v tomto se zúročila dobrá práce kouče Vašáka u mužů, který má charisma, je pro hráče zajímavý. Teď se navíc v kabině mužů udělala skutečná parta, která táhne za jeden provaz. To následně pomohlo také našemu béčku.

Jakým způsobem?

Naše rezerva se už delší dobu potýkala s velkým nedostatkem hráčů, dokonce jsme vážně uvažovali o jejím zrušení. Teď se ale v tomto směru, díky příchodům do áčka, situace výrazně zlepšila. Oba celky mají dostatek hráčů i slušné výsledky.

Jako nováčkovi vám start do 7. ligy vyšel na výbornou. Jsou čtyři výhry z pěti úvodních kol nad očekávání?

Určitě ano. Doufali jsme, že nějaké body hned zkraje sezony uhrajeme, ale s takto dobrými výsledky jsme nepočítali. Jsme s tím začátkem velice spokojení.

I ve vyšší soutěži jsou vaši fotbalisté velice produktivní, když mají průměr více než tří vstřelených branek na zápas. Čím je to dané?

V první řadě rozhodně tím, že jsou do ofenzivního způsobu hry tlačení. Tým je ofenzivně laděný, jsou v něm hráči, kteří jsou góloví, to prokázali už v okresním přeboru. Tam jsme v průměru stříleli nějaké tři čtyři góly na zápas, upřímně jsme nyní čekali, že teď bude naše bilance nižší, zatím jsme ovšem pozitivně překvapení, že to tam klukům padá. Díky tomu jsou rovněž návštěvy na domácích duelech hodně slušné.

Jaké jsou vlastně ambice Herálce v nějakém střednědobém výhledu?

Budu se raději držet při zemi. (smích) Jsem rád, že jsme do toho postupu šli, protože i to jsme na konci minulé sezony diskutovali. Výsledky potvrdily, že to bylo dobré rozhodnutí, tým na to má. Když se bude takhle dále dařit, nebráníme se tomu soutěž vyhrát. Pokud by ale šlo o případný postup, nedokážu říci, zda bychom jej přijali. Ten skok už by asi byl veliký, museli bychom věnovat i nějaký větší čas tréninku. Cílem je udržet sedmou ligu, pokud by se dařilo a byli bychom na špici tabulky, budeme všichni šťastní. Chceme se udržet v této soutěži. Ta může být zajímavá i pro jiné hráče, kteří by případně naši kvalitu ještě mohli zvýšit.