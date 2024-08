Libore, co rozhodlo o vaší překvapivé porážce? Podle mého rozhodl hned první gól po čtvrthodině hry. Sapeli má zkušený tým, který nás prakticky po celý zápas nepustil do žádné větší příležitosti. My jsme jim k tomu ovšem výrazně pomohli.

Jakým způsobem?

Hráli jsme pomalu, chyběl tomu větší pohyb, tentokrát i důraz v osobních soubojích. Žádná invence, kreativita či nápad, prostě jedna velká nula.

Chápu to správně, že se jednalo o nepodařený výkon celého mančaftu?

Nedařilo se vůbec nikomu, zápas jsme nezvládli jako celek. Na hřišti v našem dresu nebyl nikdo, kdo by snesl přísnější měřítko.

Inkasoval jste tři branky. Dalo se některému z nich zabránit?

Těžko říci. První gól padl po dorážce, kdy byl hráč hostů důraznější. Druhý padl z pokutového kopu, tu Vícha s přehledem proměnil. Třetí gól hosté vstřelili po střele z hranice penalty, kterou někdo tečoval do protipohybu.

Čím to, že vy jste se naopak nedokázali střelecky ani jednou prosadit?

My bychom v sobotu asi nedali gól ani kdyby se hrálo až do půlnoci. Jak už jsem říkal, našemu výkonu chybělo takřka všechno. Příště to snad bude lepší.

Co změnit do dalších zápasů?

Úplně všechno. Hlavně si ale nehledat aliby a chyby někde jinde než u sebe. Bude to chtít pokoru, respekt, ale i kus pořádné práce. Také bude potřeba najít vhodnou sestavu, protože nyní je nás nezvykle hodně a musí si vše nějak sednout.