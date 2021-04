Jen s malou nadsázkou se dá říci, že jde o oddíl, který rozhodně nenudí. Fotbalisté Rapotic toho za posledních patnáct let zažili opravdu hodně. Rychlý postup z okresního přeboru pomalu až mezi krajskou elitu. Po pár letech ovšem pád do podpalubí nejnižší krajské soutěže.

Před třemi roky se klub z Třebíčska vrátil do 1. A třídy, kde, pro něj typicky, střídá skvostné okamžiky s totálními propadáky. „Dobře si uvědomuji, že opravdu jedeme na vlnách. Je to dané naším kádrem. Pokud je úzký, což je současný stav, stačí, aby tři čtyři hráči vypadli a máme problém. V opačném případě jsme schopní hrát na špici 1. A třídy,“ popsal předseda FC Rapotice Karel Kovařík.

Jenom tím ovšem vzestupy a pády posledních dvou dekád zapříčiněné nebudou. „Samozřejmě v tom hraje svoji roli také ekonomika. Když byl v klubu hlavním sponzorem pan Matoušek, byla naše finanční situace na úplně jiné úrovni. Přivedli se hráči odjinud, proto jsme tehdy v 1. A třídě hráli absolutní špičku. Pokud by tento sponzor neodešel, šli bychom před deseti či jedenácti lety do krajského přeboru,“ přisvědčil předseda Rapotic.

Na složení kádru se změna finančních možností klubu nemohla neprojevit. „Dříve tu kopali třeba futsalisté, kteří hráli v Brně první ligu. To už dávno neplatí, dnes tu máme kluky z Rapotic a blízkého okolí, z Ketkovic, Tasova či Lukovan. Dnes jsme vyloženě regionálním klubem, nejezdí sem nikdo z daleko,“ podotkl.

Na druhou stranu je Kovařík přesvědčený, že výkonnostní výkyvy trápí více klubů. „Podle mého je to padesát na padesát. Některé kluby takové vlny postihují, jiné naopak ani ne,“ sdělil.

A dodal některé příklady. „Třeba kluby jako Stonařov nebo Bohdalov, které s námi hrávaly 1. A třídu, padly dokonce až do okresu. Na druhou stranu třeba Budišov je v 1. A třídě nepřetržitě už snad dobrých dvanáct sezon. Záleží na mládežnické základně,“ nastínil důležitý faktor.

S tím, že nyní působí ve druhé nejvyšší krajské soutěži, jsou v Rapoticích spokojení. „Pokud bych měl dát přirovnání, je pro nás 1. A třída něco jako první liga. Krajský přebor byl snem, ale já jsem šťastný i za tuhle soutěž. Letos ji chceme udržet a dál se v ní pohybovat kolem pátého či šestého místa,“ naznačil.

Bez postupného omlazení to ovšem nepůjde. „Kádr nám postupně stárne, to je fakt. Ještě tak rok nebo dva to půjde, ale pak bude muset začít generační výměna,“ přiznal.

A jak bude probíhat? „Máme dva hodně kvalitní dorostence, kteří působí v Rosicích. Za nějaké dva roky by se měli vrátit, plus dva šikovné mladíky už zapracováváme v béčku. Čtyři hráči jsou samozřejmě málo. Ale v žácích máme hodně kluků, kteří budou dorůstat, pak by to mohlo a mělo vypadat lépe,“ naznačil optimistický výhled Kovařík.