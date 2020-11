Jsou vaše postavení v tabulce i dosažený bodový zisk důvodem k úsměvu?

Bodů určitě mohlo být více, ale s jejich počtem panuje víceméně spokojenost.

To nezní nikterak nadšeně, přitom jste za devět kol ztratili jen dvakrát?

To sice ano, ale ty ztráty mrzí hlavně kvůli tomu, že jsme k nim přispěli našimi chybami. Nebylo to o tom, že by soupeř byl lepší.

Vstup do soutěže jste ale měli famózní. Hned na úvod jste doma zdolali favorita z Pelhřimova 3:1. Pro něj to navíc byly jediné ztracené body na podzim…

Na největšího favorita se chce každý mančaft vytáhnout. To se nám podařilo, protože jsme podali takový výkon, jaký jsme si představovali. Asi nám to pak pomohlo do dalších zápasů, ale na druhou stranu to samé platí i pro Pelhřimov.

Jak se vám líbila hra největšího aspiranta postupu?

Ukázali, že mají kvalitní mančaft s dobrým vedením. O to více se naše výhra cení, zvlášť, když pak už Pelhřimov neztratil ani bod.

Pokud vás na podzim něco trápilo, byly to chvilkové výpadky v některých zápasech. Čím byly podle vás způsobené? Měly třeba společného jmenovatele?

To si nemyslím, v každém utkání to bylo něco jiného. Dvakrát nás to ale stálo body. S Třebíčí jsme se doma v první půli nechali zaskočit soupeřem a hráli hodně naivně. Ve Stáji jsme v závěru vypadli z tempa a chvilková nekoncentrovanost nás stála dva body. Ale to se stává také lepším mančaftům. Musíme na tom ovšem zapracovat.

Nová Ves dlouhá léta platila za mančaft, který sezonu odehraje na třináct lidí. To se po vašem květnovém příchodu k mužstvu změnilo. Zřejmě se to vyplatilo?

Stoprocentně ano. Rotace hráčů byla jednou z největších změn, a funguje. Průběh podzimu ukázal, že to bylo hodně důležité. Často nám chybělo čtyři nebo pět hráčů, ale na hřišti to nebylo vidět, protože jsem měl kam sáhnout.

I hráči tuto změnu přijali?

Myslím si, že ano. Všichni kluci ví, co chceme hrát. Jejich přístup k zápasům i tréninkům musím ocenit, byl stoprocentní. Chtějí hrát, ale hlavně vyhrát, to je klíčové.

Dosud jste se hráčsky i trenérsky pohyboval ve vyšších soutěžích. Jaký dojem na vás krajský přebor udělal?

Jeho úroveň mě příjemně překvapila, mančafty jsou slušné. Oproti divizi je rozdíl v rychlosti či agresivitě. Po fotbalové stránce to ovšem není až tak velká změna.

Bylo něco, co vás na průběhu podzimu překvapilo?

Moc toho nebylo. I přes prohru u nás jsem počítal s tím, že Pelhřimov nebude ztrácet. To samé, ale v obráceném gardu, jsem si říkal o Třebíči, když nás doma porazila. Obojí se potvrdilo.