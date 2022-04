Různé pokusy o spojení třebíčských fotbalových klubů probíhaly už v minulosti. Co vás nakonec přimělo se dohodnout? Rozhodně současná situace, která panuje u nás i ve světě. V HFK za poslední tři roky skončilo s fotbalem sedmaosmdesát mládežníků ve věku od šesti do devatenácti let. Nějaká rivalita tady v minulosti byla, ale časy se mění. Dospěli jsme tak k názoru, že právě kvůli mládeži bude lepší oba kluby sloužit. Spojení podporovalo i město, které financovalo dva oddíly. Tříštily se tak síly. Proto jsme se nakonec domluvili na sloučení. Sloučení s FŠ schválila naše valná hromada a posvětil i fotbalový svaz.

První obrysy spolupráce jsou patrné už nyní. Na jaře někteří hráči z FŠ hrají za HFK a opačně.

Týmy mužů od ledna trénovaly společně. Trenéři si potom vybrali hráče pro budoucí A a B týmy. Vloni v létě žádné posílení týmu neproběhlo. Naopak jsme měli ještě nějaké zraněné hráče, takže po podzimu moc bodů nebylo. Naším cílem je krajský přebor zachránit. V zimě přišli někteří hráči včetně italského brankáře, konkurenci navýšili i borci z FŠ, takže jsme kádr zkonkurenčněli.

V Třebíči se chystá po dvaceti letech fotbalová fúze. V létě se sloučí HFK a FŠ

To jste ještě museli řešit přestupy hráčů, že?

Jinak to nešlo. Nový klub tady bude až od prvního července. Musím ale podotknout, že teprve během jara se bude ladit vše podstatné. Včetně budoucího vedení klubu, které ještě není ustanoveno. Stejně tak otázka trenérů a dalších věcí. My především musíme, lidově řečeno, ukopat jaro.

Zdroj: Deník

Pokud HFK zachrání krajský přebor a FŠ postoupí do 1.A třídy, kam má po podzimu výrazně nakročeno, budete mít silnou pozici.

Musíte si ale uvědomit, že rozdíl mezi přeborem, 1.A třídou a 1.B třídou je obrovský. My jsme tady udělali obrovskou chybu, že jsme kdysi zrušili juniorku. Tenkrát nám odešlo obrovské množství hráčů, kteří nyní hrají jinde.

Takže sloučení bylo pro vás v podstatě nevyhnutelné?

Víte, ono bylo kolem toho ohromně moc dohadů. Kdo, co, proč, jak, něco… Na druhou stranu, situace by k tomu za pár let stejně dospěla. Jsme rádi, že jsme se s FŠ dohodli a vzájemně se provážeme.

Říkal jste, že vše doladíte během jara. Víte alespoň jméno nového klubu a kde budete hrát?

Uvažovaný název je Fotbalový klub Třebíč. Ale řeknu vám otevřeně, že kde bude mít sídlo či kde bude hrát, to všechno je věc dalších jednání. Nebylo to pro nás prioritní. Pro nás bylo důležité, aby nám to svaz schválil. Všechny podklady pro FAČR jsme vypracovali, měsíc a půl jsme okolo toho ve třech lidech lítali. Nakonec nám to posvětili.

OBRAZEM. Jemničtí představili novou tribunu. V jarní premiéře se střecha hodila

V Třebíči tak zůstane jediný fotbalový klub s dostatkem tréninkových ploch. To vám bude moci řada soupeřů závidět.

Kluby využívaly čtyři travnaté plochy: u atletického stadionu, stadion za nemocnicí, Borovinu a menší trávu na Kubišce. Plus HFK má ještě umělou trávu na pozemku kraje pod střední školou. Takže tréninkové možnosti pro klub tady jsou dostatečné. Všechno ale budeme muset řešit operativně, podle zatížení. Pokud například chceme využívat plochu atletického stadionu, musíme se napasovat do programu atletů. Myslím, že ať budeme hrát kdekoliv, stadiony jsou to pěkné.